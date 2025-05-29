瘋狂洗劫32間蝦皮智取店繳費機！警拘13賊...完美做案計畫曝光



▲刑事局偵四大隊破獲專偷蝦皮智取店的竊團逮捕13人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

去年有慣竊集團橫行中部以北，專偷蝦皮智取店繳費機錢箱，短短15天狂偷18間蝦皮智取店得手上百萬元，當時刑事局幹員圍捕竊團遭對方開車衝撞，警方當街開3槍逮捕主嫌，案發後包含彰化、桃園地區都發生竊團模仿效應，刑事局接獲蝦皮電商報案反映、近期全台蝦皮智取店又發生多起疑似模倣犯的連續竊盜案，警方統計從4月起蝦皮智取店發生32件撬開收費機錢箱的竊盜案。

電商業者統計：損失金額高達新台幣500萬元，刑事局調閱監視器畫面發現歹徒均戴口罩、安全帽蒙面行竊，且有司機、專車接應且有人在店外把風，刑事局偵四大隊會同桃園、新竹、苗栗、彰化、嘉義、宜蘭縣警局共組專案小組報請桃園、苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。





警方調閱所有竊案案發監視器，發現歹徒犯案手法相當縝密，犯案均使用失竊贓車及偷來的車牌雙重手段混淆車籍，竊團主嫌則負責現場勘查，規劃犯案車輛及調動人手，犯案時間均挑選深夜智取店內無人時下手，竊團也鑽研蝦皮智取電收費箱機械結構，用油壓剪和鐵鎚、撬棒就可在數分鐘內撬出裝滿現鈔、硬幣的現金箱。





專案小組調閱海量監視器，鎖定陳男（31歲、毒品、竊盜前科）及13名竊團成員，陳嫌犯案手法嚴密，教唆手下竊車、盜取其他車牌當作犯案車輛，每次犯案均會場勘擬定犯案路線，挑選司機、把風、偷竊團夥，甚至為了警方追查，出門均駕駛贓車及選掛手繪車牌逃避警方追查，且長期以北部、宜蘭廉價商旅為家。

警方從4月12日到5月24日發動3波拘提行動，逮捕陳嫌竊團共13人到案，並查扣贓車、變裝衣物及部分贓物，警訊後依加重竊盜罪嫌移送該管地檢署偵辦，因該竊團短短半月時間犯下32件蝦皮智取店竊盜案，檢察官認為惡性重大不收監不足遏止他們繼續犯案，法院裁定陳姓主嫌及竊團成員共10人羈押禁見。





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