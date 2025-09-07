為市民全力以赴！　他從「小胖子鉛球選手」變市長參選人

▲民進黨立委賴瑞隆曾經是名鉛球選手。（圖／立委賴瑞隆國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

運動部將在本月9日「九九國民體育日」當天正式掛牌成立，民進黨立委賴瑞隆因應奧運金牌選手李洋出任首任運動部部長，期待未來能攜手推動更專業與多元的運動政策，邀請高雄在地的自由體能訓練師王昱翔至運動場交流，分享自己過去鮮為人知的「金牌鉛球選手」經歷。賴瑞隆也透露，他曾是名鉛球選手，未來會以同樣的拚勁，將運動精神延續到城市治理。

「應該很少人知道，我曾經是一名鉛球選手。」賴瑞隆回憶，他從小是未熱愛運動的「小胖子運動員」，國小時加入田徑隊，因體格壯碩而開始接觸鉛球，爾後兩度拿下小學比賽冠軍，更於就讀板橋高中時，在台北縣運動會中拿下第四名，僅次於三位國手級選手，是求學階段最難忘的榮耀之一。

賴瑞隆指出，年少時期的運動員歲月培養自己專注、紀律與堅持的精神，在壓力中保持冷靜，在挫敗時堅持到底，這些都是人生中重要的養分，也成為後來參與政治、推動公共事務的能量。

適逢「九九國民體育日」，回憶起學生時代的運動時光，賴瑞隆特別邀請現任自由體能訓練師的王昱翔至苓雅運動園區交流。王昱翔過去培訓過擲部選手，更帶領選手取得高雄市中等學校運動會第三名佳績。兩人並肩談起鉛球運動，彷彿重回學生時代的運動場。賴瑞隆表示，王昱翔是運動領域專業人才的縮影，也讓大家看到台灣體育界擁有深厚的人才能量。因此，除了硬體建設，也需要更多專業教練和基層的支持系統，共同推動運動向下扎根。

針對即將於9月9日掛牌成立的「運動部」，賴瑞隆對奧運金牌選手李洋出任運動部首任部長充滿期待，並表示運動部的成立能夠將運動政策更加專業化與制度化，而台灣也需要更多元的運動願景。除了專業選手的培育，也要擴大「全民運動」的參與，例如鼓勵各級學校、社區與企業成立運動社團或俱樂部，打造更友善的運動環境，讓運動不只是比賽的舞台，而是全民共享的生活方式，每個國民照顧好自己的身體，國家競爭力便能整體提升。

賴瑞隆說，競技運動形塑自己的青春歲月，從「小胖子鉛球選手」一路走來，運動給了他舞台，讓他找到自我；政治則是另一個戰場，讓我為高雄和台灣努力。賴瑞隆強調，未來會以同樣的拚勁，將運動精神延續到城市治理，「過去在賽場上拚成績，如今在國會為市民爭取預算和建設；未來若有機會帶領高雄，我就是場上拚搏的選手，為市民全力以赴。」