今晚罕見可見完整月全食過程　9月還有「昴宿星團、土星衝」接力

▲月全食將在今天晚間11時27分起登場。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

「血月」月全食將在今天晚間11時27分起登場，8日凌晨1時30分至2時53分為月面全食階段，是罕見能以肉眼觀賞全程的月全食，南方至西南方為最佳觀賞地點。緊接在9月13日凌晨也將出現下弦月接近昴宿星團美景，9月21日還有罕見的「土星衝」接力。

中央氣象署指出，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段時，月面會呈現暗淡的紅銅色，主因陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

氣象署說明，此次月全食自9月7日晚間11時27分起，由「半影食始」揭開序幕、8日0時27分「初虧」、1時30分「食既」、2時12分「食甚」、2時53分「生光」、3時57分「復圓」，最後在4時57分「半影食終」結束，期間於1時30分至2時53分是最精華的全食階段。

台北天文氣象站技佐游鎮宇表示，月全食要太陽、地球及月球剛好在同一條線，此次能完整看到月全食過程相當罕見。雖然2011年6月15日、2018年1月31日、2022年11月8日都曾發生月全食，月出時間與發生過程接近，因此無法看到全貌。下次則是2026年3月4日，屆時台灣仍為月出帶食現象，同樣無法看到全貌。

另外，游鎮宇指出，9月13日凌晨下弦月接近昴宿星團，昴（音同卯）宿星團為好幾顆星星接近的天體，屆時月亮運行位置與昴宿星團接近，若天氣條件良好，可用肉眼觀看到好幾顆星星在月亮附近，往東邊到天頂為最佳觀測位置。

游鎮宇也說，緊接在9月21日還會有「土星衝」，這是幾乎每年都可見的星相，由於土星位於較亮位置，用望遠鏡觀測可見到清晰土星影像及土星環。