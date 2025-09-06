　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園環保局與友達、欣興電子大廠　推動廢水綠色轉型

▲桃園環保局與友達、欣興電子大廠，推動廢水綠色轉型

▲友達-導入原物料回收與高導電度處理設備，將廢液內離子轉化為廠內可再利用酸鹼。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環保局5日表示，該局配合環境部「廢水綠色轉型」政策，輔導並媒合具資源化潛力的企業，推動資源循環示範計畫。今年8月分別與欣興電子楊梅廠及友達光電桃園分公司簽署合作協議，除爭取環境部補助經費外，兩家企業也投入改善經費，合計經費達 8,000萬元，展現產官合作推動水資源循環的決心。

環保局表示，為改善社子溪水質，該局於112年底積極輔導欣興電子楊梅廠推動水質改善工作，該廠預計投入3,000萬元，引進國外技術，導入「高效率銅濃縮RecoCell電解系統」專利，使銅萃取電解系統在技術與效能上再創新高，進一步可改善放流水銅濃度至0.2 mg/L，大幅優於現行法規規範的1.5 mg/L，另可減少270公噸/年CO2排放，展現技術可行性與企業責任，並提供未來桃園市大型印刷電路板製造業加嚴放流水標準的依據。

▲桃園環保局與友達、欣興電子大廠，推動廢水綠色轉型

▲欣興- 擴建銅萃取電解流程,，提升電解銅回收率能。（圖／環保局提供）

環保局後續將推廣銅離子回收技術至整個產業，進一步降低河川銅污染。欣興電子亦承諾認養社子溪部分河段，推動生態復育，並將此模式複製至其他廠區；桃園市環保局也規劃於9月起推動印刷電路板製造業銅排放自主減量協商會議，以減少桃園河川銅污染。

另一方面，友達光電早在2015年即建置全台首座 「製程用水全回收零排放系統」，廢水回收率達100%，為高科技業立下標竿。此次在市府輔導下，友達再投入 5,000萬元，導入「原物料回收與高導電度處理設備」，此技術與工研院合作開發，係將高導電度廢液中離子轉化成鹽酸(HCl)及液鹼(NaOH)，循環回用到廠內公共系統利用；可帶來酸鹼回收利用及固體廢棄物減量並提高回收水量，大幅降低操作成本，並降低全廠碳排。

該公司導入「原物料回收與高導電度處理設備」後，每日可處理廢液中 600公斤廢棄離子，整體操作流程可提升離子回收率達 75%以上，減碳量約883公噸/年CO2排放。未來，該技術也將推廣至光電元件製造業，協助產業鏈全面提升循環利用效益。

更多新聞
