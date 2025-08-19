快訊／友達收購凌華涉內線　董事長劉鈞請回、親哥30萬元交保

▲凌華董事長劉鈞。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、鄒鎮宇／台北報導

友達光電5年前以每股溢價約20%的價格，公開收購工業電腦大廠凌華科技普通股，2公司同步發布這項重大利多訊息，刺激凌華股價，檢調獲報，有多組勢力疑似獲得內線消息，提前進場買賣凌華股票，不法獲利逾百萬元。

對此，台北地檢署19日約談凌華劉姓董事長等9名被告到案，晚間將董事長劉鈞從調查局請回，劉鈞的哥哥劉銘交保30萬、妹妹劉鋆等待開庭，工程師楊朝棟30萬交保。



▲▼劉鈞哥哥劉銘、妹妹劉鋆。（圖／記者劉昌松攝）



面板廠友達(2409)在2020年2月5日晚間召開重大訊息說明會，宣布董事會決議通過，公開收購凌華(6166)，以每股新台幣57元收購凌華普通股5%～30%，以凌華當時的60天平均股價計算，溢價率為20.5%。凌華也在當天稍晚公告，已收到這項收購申報書副本。友達不到1個月時間就完成收購，成為凌華最大股東。

但凌華劉姓董事長的親人、股東、工程師等人，疑似事前得知收購消息，在禁止交易期間買賣股票，檢察官陳昭蓉19日指揮調查局新北市調處前往搜索劉姓董事長等人的辦公位置及住居所，並通知劉姓董事長等9名被告及2名證人到案釐清案情。