跳槽後回鍋會很尷尬？她曝「同事真實反應」：怎樣都划算啊

▲很多人為了讓履歷更漂亮，或是爭取更高的薪資，會選擇「跳槽」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人為了讓履歷更漂亮，或是爭取更高的薪資，會選擇「跳槽」。知名作家黃大米發文透露，她以前就是這樣，所以年輕時很喜歡跳槽，但她後來去了某家電視台後，實在覺得日子過得非常痛苦，於是決定「回鍋」，雖然她一度被其他同事虧，但繞了一圈後，她便深知，其實找到適合自己的公司、東西，才是更重要的。

黃大米在臉書粉專上發文分享，她年輕時其實很愛跳槽，因為她想要讓資歷變得更好看，也想要加薪。事實上，她當時已經在某家電視台工作好一陣子了，但因為她一直很嚮往那間收視率第一名的電視台，於是就想去那邊證明自己真的很厲害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃大米說，其實她在原公司待得很愉快，但她還是決定在領年終的前幾個月跳槽去收視率第一名的公司，因為她覺得不拿年終沒關係，作為一個有企圖心的人，資歷和機會更重要。

黃大米被該電視台錄取後，本以為從此會走路有風，但真實狀況卻是，沒有人在意她跳槽到哪裡。她也說，其實她進那家電視台後，因為內部有鬥爭的狀況，因此日子過得非常痛苦，於是她後來打電話問前東家的主管，看看自己是否有機會回去。

黃大米說，她其實不覺得吃回頭草很丟臉，因為「舊愛」更適合自己，只要她放下面子打電話，就有機會再次過上幸福日子，怎麼想都划算。之後也因為主管們的大肚量，所以她便順利回鍋。

黃大米說，雖然上班第一天有被其他人開玩笑，但這些尷尬其實都不重要，因為過了幾天之後，便不會有人再提了，她依然可以幸福的工作。而繞了一圈之後，她也更明白，找到適合的東西，就像穿上熟悉的運動服，可以感到放鬆。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「雖然最後走回原點，過程是沒有白費的，我喜歡這句話，需要經歷滄海桑田才懂弱水三千取一瓢」、「欣賞大米這般真性情，不被無謂的自尊心綁住」、「國外跳槽再回去的比比皆是，他們根本覺得沒什麼」、「適合自己才是最重要，管別人講什麼」、「不一定要去很高的地方，但是要去適合的地方」。