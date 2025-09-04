肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市　還有聯名新裝

▲肯德基聯名航海王推出全新「惡魔果實咔啦海陸堡」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基跨界攜手超人氣動漫《航海王》打造全新限定聯名漢堡「惡魔果實咔啦海陸堡」，一顆就能吃到經典咔啦雞腿排搭配Q彈蝦排、特製蟹味醬，超級滿足；同步推出一系列限量包裝，把漢堡紙化身成惡魔果實藏在「航海王藏寶箱」，9月9日起限時開賣。

▲惡魔果實咔啦海陸堡一次夾入咔啦雞腿排搭配金黃蝦排。

「肯德基X航海王」跨界聯名推出「惡魔果實咔啦海陸堡」，選用多汁原塊咔啦雞腿排搭配大塊海味金黃蝦排，一口就能吃到鮮嫩雞肉、彈牙蝦肉，再淋上以東南亞熱帶海洋藍泳蟹蟳、蝦高湯、芥末、美乃滋及新鮮高麗菜調製成的獨門蟹味醬，再添濃郁海味，單點售價149元，另外提供套餐組合售價204元起。

▲惡魔果實咔啦海陸堡換上限量聯名包裝 。

▲牛皮紙袋、餐盒等也有新包裝。

為重現《航海王》的冒險精神，惡魔果實咔啦海陸堡更換上全新限量包裝，漢堡包裝紙化身惡魔果實，裝在「航海王藏寶箱」當中，另外包括牛皮紙袋、餐盒、冷飲杯等也印上魯夫、喬巴、娜美、羅賓等人氣角色圖樣，9月9日起至10月13日限時販售、售完為止。

▲繼光香香雞X坂本日常推出第2波聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，「繼光香香雞X坂本日常」宣布推出第2波聯名活動，9月起於全門市開跑，延續販售「坂本日常聯名套餐」，內含大份香香炸雞、原味樂薯、墨魚甜不辣（海苔），搭配聯名紙袋及炸雞紙桶，每份售價289元。

▲第2波以限定版傳說組織「THE ORDER」打造4款限量卡牌。

這次更以限定版傳說組織「THE ORDER」打造4款限量卡牌，有「坂本太郎」、「大佛&神神廻」、「X／SLUR」、「南雲」等角色，其中「X／SLUR」為隱藏版，只要買聯名套餐就送卡牌盲包1張，共4款隨機贈送。

▲▼加碼推出2款限定周邊。

加碼推出2款限量周邊，「針織手提袋」印有坂本商店字樣，加價購239元；「環保收納袋」則搭配吊飾提供收納，加價購299元。

此外，至9月30日前凡於門市消費滿289元還可登錄發票參加抽獎，有機會抽中限量專屬聯名限定造型抱枕共10名，抱枕把主角「坂本太郎」變身成炸雞桶模樣，還有卡牌盲包、收納手提袋、針織手提袋、聯名證件套、優惠券等好禮，每張發票僅可登錄1次，每個身分證字號限中獎1次，中獎名單將於10月31日在官網、粉專公布。

▲坂本太郎炸雞桶抱枕只送不賣。