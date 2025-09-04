　
葉丙成「性平洩密」揭教育部雙標　基層遭濫訴當天被炒

教育部政務次長葉丙成涉性平洩密，性平會日前宣布其「未違反性平法」，引發長期遭濫訴的基層教師強烈不滿。（圖／報系資料照）

▲教育部政務次長葉丙成涉性平洩密，性平會日前宣布其「未違反性平法」，引發長期遭濫訴的基層教師強烈不滿。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

教育部政務次長葉丙成捲入性平洩密事件，教育部性平會日前公布調查結果，認定「未違反性平法」，令當事人難以接受，也激起教師團體的強烈不滿。過去，基層教師一旦被檢舉，往往被放大解釋、直接依性平法處理，不少人甚至在當天就被迫離職。葉丙成案的結果，不僅重創社會對教育部性平機制的信任，也揭露教育部對官員與基層之間長期存在的雙重標準。

台大教授葉丙成今年4月21日於臉書談及校園性平事件，並張貼受害人個資截圖。儘管當事人多次懇求刪文，葉仍拖延一個月，直到各界與民進黨立委聯合聲明譴責後才撤下貼文。教育部隨後於5月21日將他移送性平會，延宕了三個月的調查，最終宣布葉未違反《性平法》。這項結論不僅讓綠委范雲直言「難以接受」，也讓受害人徹底心寒。

外界質疑，教育部不僅未在事後提供學生協助，還以「限縮條款」替葉丙成辯解。性平會認定，葉不屬於《校園性別事件防治準則》第25條規範的「處理人員」，因此不受《性平法》第23條保密義務約束。然而，立委劉書彬指出，教育部理應依第27條「不得揭露當事人姓名或可識別身分資訊」辦理，葉的行為已觸及《個資法》與《公務人員服務法》，教育部難辭其咎，也必須承擔政治責任。

基層教師指出，相較於教育部面對高層官員判決時的拖延與敷衍，基層教師一旦涉入性平事件，卻往往遭遇嚴苛甚至過度放大的處置。許多教師直到收到判決書那一刻，才驚覺自己曾被檢舉，過程中既無法得知完整指控內容，更被剝奪尋求學生作證的權利，只能在不對等的程序裡默默承受，任由指控成為壓垮職涯的鐵鎖。

苦主A老師曾因與學生談論「頭髮顏色」的互動，便遭學生以「感到不適」為由提出檢舉。他回憶，有天校長突然通知有檢舉性平事件，並要求他立即辦理離職。其後進入調查程序，A老師始終未被告知完整指控內容，也無法獲得適當的申辯機會，更被排除尋求證人協助。他感嘆，調查委員甚至未曾詢他事件經過，直至收到判決書時，才得知究竟是因何事遭到檢舉。

教育部近期來風波不斷，台師大女子足球隊員遭強迫抽血3到7年，兩名吹哨學生自舉發至事件全面爆發，長達半年之久，教育部僅轉述部長鄭英耀「相當不滿與憤怒」，卻未對校方展開公開透明調查。

台師大女足抽血事件爆出後，教育部第一時間並未主動對外說明，只表示「已要求校方進行調查」，此舉遭外界批評推託卸責，未盡主管機關應有職責。圖為台師大學生於記者會中控訴教練強迫抽血長達4年。（圖／報系資料照）

▲台師大女足抽血事件爆出後，教育部第一時間並未主動對外說明，只表示「已要求校方進行調查」，此舉遭外界批評推託卸責，未盡主管機關應有職責。圖為台師大學生於記者會中控訴教練強迫抽血長達4年。

此外，一位高中生因學習歷程檔案膨風，遭多校接連取消錄取資格，前途瞬間斷送。儘管多位專家學者屢次勸說，「學習歷程檔案」不應成為招生綁分的工具，教育部毫無調整作為，事發全程靜悄悄。對比之下，本刊日前踢爆台大廖姓副校長疑似經歷造假，甚至憑此奪得多項獎項，教育部長僅一句「待調查結果再處理」帶過，兩個月過去經詢問後卻仍停留在「調查中」。

一名高中生日前因誇大「最佳辯士」成就，遭多校聯合取消錄取資格，引爆學習歷程檔案爭議。專家學者曾多次學檔不應綁考招，教育部卻至今未提出具體檢討措施。（圖／報系資料照）

▲一名高中生日前因誇大「最佳辯士」成就，遭多校聯合取消錄取資格，引爆學習歷程檔案爭議。專家學者曾多次學檔不應綁考招，教育部卻至今未提出具體檢討措施。

一位長期關注教育界的學者批評，當制度對基層學生毫不留情，卻對高層官員寬容放手，教育部的雙重標準昭然若揭。當教育主管機關成為特權階層的保護傘，還有誰能在這套制度下獲得公平對待？

延伸閱讀
教育脫軌2／教育部忽視真問題專查陸身分　部長留任能否「調整施政」成教團關注重點
才剛開學！妹子翻行事曆驚見「4大連假」爽放12天　一票人卻崩潰：很慘
原始連結

江祖平公開性侵男姓名！電視台2女受害　噁心私訊曝光
星二代韓國當練習生「長相被嫌棄」　媽媽護短遭網暴
世界最大冰山崩裂1／3面積消失　數週內將「完全滅亡」
遭5校封殺「35天考回醫學系」　學霸親曝心路歷程
琵琶颱風凌晨生成！路徑曝光　今高溫飆35℃

