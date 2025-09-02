國3大貨車前輪爆胎失控！BMW休旅衰遭撞...駕駛送醫

▲一輛大貨車昨天下午行經國道3號大溪北向路段時，左前輪爆胎失控撞擊內側BMW休旅車，隨即停靠內側。（圖／國道六隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛大貨車昨（1）日下午行經國3北向大溪路段時，左前輪突然爆胎並失控往左側內側車道撞擊，內側BMW休旅車閃避不及被撞上，整個驚悚畫面被後方車輛行車紀錄器拍下；國道六隊據報到場處理，其中BMW陳姓駕駛受傷，送三峽恩主公醫院治療，2名駕駛酒測值均為零，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲肇事大貨車因左前輪爆胎，失控撞擊內側轎車。（圖／國道六隊提供）

國道六隊指出，這起事故發生於昨天下午1時許，47歲卓姓男子駕駛大貨車行經國道3號北向58.4公里處時，因左前輪爆胎失控往內側車道偏移，碰撞BMW休旅車，警方據報後立即派員到場處理。

其中轎車55歲陳姓男子受傷，大貨車卓姓駕駛則未受傷，員警為2名駕駛實施酒測，酒測值均為零，陳姓駕駛送三峽區恩主公醫院治療，所幸整起事故未波及其他車輛，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

▲BMW休旅車右側車身嚴重受損。（圖／國道六隊提供）

國道六隊呼籲，用路人上國道前，務必做好車輛保養檢查，避免於國道上因車輛故障釀成事故而危害自身及他人行車安全。