大陸 大陸焦點 特派現場

中國8月100個城市中古屋房價續跌　房市還未見底

▲▼中國房市,中國房,上海。（示意圖／路透）

▲中國房市持續低迷。（圖／路透社）

文／中央社

儘管北京和上海不久前都再度放寬房市限購措施，但中國房地產研究機構的最新數據顯示，中國100個城市8月的中古屋平均房價較7月繼續走跌，民眾繼續看衰房市。

陸媒證券時報報導，中國房地產研究機構中指研究院昨天發布數據，顯示8月份新建住宅和中古屋房價走勢背離。

8月100城新建住宅均價為每平方公尺人民幣1萬6910元（約合每坪新台幣24萬373元），在部分城市改善項目入市帶動下，月漲0.20%，年漲2.73%。其中，一線城市新建住宅價格月漲0.48%，較上月擴大0.12個百分點，年漲6.88%。

▲▼中國房市,中國房地產。（示意圖／路透）

8月100城中古屋平均房價是每平方公尺人民幣1萬3481元（約每坪新台幣19萬1630元），月跌0.76%，年跌7.34%。其中，一線城市中古屋住宅價格月跌0.55%，較7月縮小0.06個百分點，年跌4.17%。

一般認為，中古屋市場比起新建案的銷售，更能反映市場的真實需求。

此外，據中指研究院統計，前100大房企1至8月銷售總額為2兆3270.5億元，年減13.3%，降幅與1至7月持平。

近期，多地發布房市新政。其中，北京、上海優化限購政策，符合條件的購房者在北京五環外及上海外環外（上海）購房不限間數；蘇州取消限售，廣西優化限價、推出低月供金融產品等。

中指研究院認為，9月通常為地產政策密集公布時期，在房市「止跌回穩」目標下，新一輪支持政策有望加快推出。

美國投行高盛（Goldman Sachs）6月下旬發布的報告指出，中國房價在過去4年已下跌20%，目前還沒有到谷底，預計在2027年觸底前可能還會再下跌10%。對於許多中國城市來說，10%的房價相當於頭期款，這可能會讓非剛需者購房再縮手。

▲▼上海,中國房市,中國房地產。（示意圖／路透）

