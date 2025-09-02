美女書法家脫了！下海拍AV　達人說有料

▲書法家、新女優堺萌花。（圖／翻攝X／@moka_37，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本AV界又有話題新人！書法家堺萌花（堺 もか，Moka Sakai）近期大膽投身成人影片產業，引來各界關注，AV達人一劍浣春秋也在專欄中分析她的潛力。同時透露明年台北成人展（TRE）或許能見到她的身影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

堺萌花的背景成為焦點，她的書法家身份為她的AV之路增添獨特吸引力。一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄中幽默地提到，這位新人或許會在片中拿起毛筆展示書法，接著再由男優「開箱」。一劍浣春秋認為日本男性的成長背景，尤其是學生時代的社團文化，讓制服成為一種情感符號，堺萌花的書道部背景和制服元素或許能激發影迷的好奇心。

然而，這位書法家新人也面臨其他挑戰，包括如何打造自己的市場定位。一劍浣春秋指出，堺萌花的靦腆笑容與微肉身材，讓她看來比一般新人更具「天真」特質。雖然她的身材沒有豐滿曲線，但這種青澀感或許正是她的賣點，特別是對偏愛天然系的觀眾。

一劍浣春秋對堺萌花的發展持樂觀態度。他認為書法家的身份雖然吸睛，但不必過度強調，她的經紀公司更應專注於拓展海外市場。堺萌花有潛力成為1.5線的發片強者，而她的國際化定位也可能讓她在台北成人展這類活動中崭露頭角。屆時，影迷是否能見到她的書法作品和制服表演，仍然值得期待。