杏國新藥董座涉內線交易　「利多賣利空補」4人獲利43萬被起訴

▲杏國新藥董事長李志文涉內線交易遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

杏國新藥董事長李志文、郭令芳夫妻，涉嫌在2022年間，公司在4天內先後公告新藥通過FDA三期試驗、減資彌補虧損的重大利多與利空訊息期間，指示部屬協助進場買賣杏國股票，獲利加避損達43萬餘元，李志文夫妻等4名被告偵查期間坦承犯行，並承諾繳回犯罪所得，台北地檢署1日依違反《證券交易法》內線交易罪嫌提起公訴。

李志文身兼杏國新藥(1734)及母公司杏輝藥品(4192)的董事長，李妻郭令芳是杏輝公司機要秘書，2022年4月7日盤後，杏國發布重大訊息，公告研發中的胰臟癌新藥SB05PC (EndoTAG-1)，通過美國食藥局(FDA)准予執行第三期人體臨床試驗，杏國公司股價從消息公開前一天的37.2元，到之後2個交易日分別上漲到40.15元、43.6元。

但是這項利多消息僅維持4天，杏國在過了一個周末的4月11日晚間再發重訊，公司董事會決議辦理減資彌補虧損，減資金額超過6.5億元，隔天杏國股價以41.5元開盤，下跌到39.5元作收，當天收盤價比重訊公告日收盤價下跌4.35元，跌幅達9.97%。

起訴指出，李志文在利多消息公告前，指示杏輝管理處協理樓怡美買進杏國，等重訊發布後賣出18張，接著在利空消息公告後，以低價買回20張，不法獲利4萬5千多元；郭令芳也是因為得知利空消息後，指示樓怡美賣股避損達28萬6千元；另外杏國董事賴博雄也趁機避損14萬7千元。