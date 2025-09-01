遭弟妹趕出家門　裕國長子罹癌還得靠老婆娘家出錢

▲裕國前董座楊連發和太太黃郁喬鶼鰈情深，楊連發生病後都由黃郁喬娘家出錢照顧。



圖文／鏡週刊

本刊調查，裕國冷凍是國內最大低溫倉儲業者，1999年由德昌食品創辦人楊得根入主，7年前，楊得根驟逝，第二代因此爆出爭產糾紛，楊家事業版圖橫跨物流、食品、營建等領域，由於楊家掌控公司年營收逾20億元，卻因爭產糾紛未停，導致迄今二代仍未分產。

裕國冷凍前總裁楊得根兒媳黃郁喬表示，2018年楊得根過世後留下含借名登記股票、土地、現金總計至少約30億元，「由於我公公因心臟疾病突然過世，他在世時，只有遺產規劃，也沒有遺囑，我公公個性傳統，相對重男輕女，又重視長子，我先生原本想說，遺產分割時就讓弟弟、妹妹先挑，沒想到，二妹楊淑朱、三妹楊淑惠聯手我小叔（楊長杰）把我先生趕出家門。」回憶過往，她相當痛心地說。

黃郁喬更進一步還原當初公公過世後，楊連發如何被弟弟、妹妹們趕出集團的細節。「楊淑朱和她的夫婿詹義郎拿著小叔和公公借錢的借據，要求小叔配合分配遺產，原先家族協議由我先生負責裕國營運，小叔掌管德昌食品，後來，二妹、三妹聯合小叔全面掌管裕國、德昌，我先生等同被趕出家門。」

5年前，楊連發痛失裕國經營權後，就馬上收到么弟以母親楊吳奈美名義發動假扣押，「就連我先生在中興大學的講師費、自行創業公司楊名國際的應收帳款一毛錢都不能用，我們一家人不僅被趕出門，還被追殺。」黃郁喬越說越氣憤。

更慘的是，楊連發被趕出家門後，同年就確認罹患癌症，直到二年前過世，楊家弟妹們毫無聞問。「還好我有娘家可依靠，他的化療費用都是我出的，就連先生過世、出殯，楊家都沒有人來參加。我先生最氣的不是遺產被搶走，而是小叔不願承擔責任，我先生認為他幫弟弟忙，弟弟應該會感念，最後卻被小叔、家人逼死。」黃郁喬忍不住眼眶泛紅說。

至於當初和楊長杰結盟的楊淑朱、楊淑惠姊妹，黃郁喬指出，「她們最後都沒有拿到公司經營權，去年，原本是裕國總經理的詹義郎，也被拔掉職務，楊淑朱收到遺產稅通知之後有和我聯繫，直指沒工作、薪水，楊長杰也沒和她聯繫，擔心財產會被扣押。」

不僅如此，讓黃郁喬更無奈的是：「原本婆婆可依法行使夫妻剩餘財產分配請求權，向國稅局談籌碼，然而楊長杰拉攏婆婆後，剩餘財產分配請求權也因時效已過而消滅，而且婆婆不參與分配，反讓楊長杰在遺產分配上獲取更大優勢。」

面對黃郁喬要求楊長杰應出面處理遺產稅等內容，本刊致電裕國，裕國總機對此表示，不對外發表任何聲明。



