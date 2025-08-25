　
地方 地方焦點

南投識詐有獎活動明登場　前200名參與者可獲Feeling18生吐司

▲「Feeling18巧克力工房」生吐司。（圖／翻攝「Feeling18 Lab-烘焙研究所」臉書粉專）

▲參與「炫技無毒，識詐有獎」活動有機會獲「Feeling18巧克力工房」生吐司。（圖／翻攝「Feeling18 Lab-烘焙研究所」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

為強化社會大眾對毒品危害與詐騙手法的認識、提升全民法律意識與防護能力，南投地檢署將於26日在埔里鎮舉辦「炫技無毒，識詐有獎」主題宣導活動，安排創意馬戲演出、知識互動問答及限量好禮發送，前200名入場者更可獲贈「Feeling18巧克力工房」出品的人氣生吐司，歡迎民眾踴躍參與。

南投地檢署檢察長郭景東表示，毒品與詐騙不僅危害個人身心健康與財產安全，更對家庭與社會帶來深遠影響；本次活動透過創意與娛樂手法傳遞法治教育，希望讓反毒防詐不再只是嚴肅口號，而能真正走入社區、深入家庭；特別在網路世代詐騙手法日新月異、各類毒品滲透校園與青少年生活之際，更需政府與民間攜手合作，讓法治觀念從小、從家庭開始紮根。

▲南投地檢署26日將舉辦「炫技無毒，識詐有獎」創意宣導活動。（圖／埔里鎮公所提供）

▲南投地檢署26日將舉辦「炫技無毒，識詐有獎」創意宣導活動。（圖／埔里鎮公所提供）

地檢署指出，活動邀請知名表演團體「馬戲之門劇團」帶來精彩演出，劇團以肢體劇場、雜耍特技與街頭馬戲為媒介，將毒品防制與詐騙案例巧妙編入劇情，透過生動演繹與現場互動，表演內容特別針對青少年與親子族群設計，強化家庭共同防護意識。

現場還將舉辦「反毒防詐有獎徵答」，答對者可獲得宣導小禮物，也設有反毒防詐展示區、打卡拍照牆與法治宣導攤位；主辦單位也特別準備南投最受歡迎的伴手禮品牌「Feeling18巧克力工房」生吐司，明天下午1時30分開放排隊入場，將贈予前200名入場民眾；活動於26日下午2時至4時在埔里鎮藝文中心登場，可免費參加。

08/24 全台詐欺最新數據

406 1 3112 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

南消五大隊結合議員宣導防災提升民眾危機意識與應變力

為提升民眾防災意識，台南市議員林冠維23日特別邀請消防局第五救災救護大隊永康分隊，於永康區「歐洲世界第五期」社區舉辦防災宣導活動。活動透過多站體驗，讓居民實際操作消防設備，強化應變能力與社區防災韌性。

「銀座仁志川」快閃微風信義

沒違停卻被貼白單！細看鬆一口氣

海濱公園湧人潮　台東警貼近民眾宣導交通與防詐

關山分局雨中守護光雕音樂會　深化識詐交安意識

炫技無毒，識詐有獎南投地檢署宣導有獎問答Feeling18生吐司

