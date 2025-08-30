美超微「財務控管」有弱點　重挫將近6％

▲美超微電腦執行長梁見後（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

人工智慧伺服器領域的領導廠商美超微（Super Micro Computer）再次陷入財務控管問題，引發市場憂慮，股價在美股盤中慘跌近5%。最終跌5.53％、收41.54美元。

根據路透社報導，美超微在28日提交監管文件時透露，尚未解決的內控弱點可能影響其即時且準確地呈報營運結果。這一問題並非首次浮現，公司在今年5月的季報中就曾提到相似情況，而這次的重申更讓投資人感到不安。儘管美超微表示正努力改善，但市場顯然對其進展缺乏信心。

回顧美超微的財務歷史，問題早已埋下伏筆。去年，這家總部位於加州聖荷西（San Jose）的企業因未能在8月期限內提交年度財報，遭到安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）以治理及透明度不足為由辭去審計職務。雖然美超微在今年稍早補交延宕的年度報告，但這並未完全消除外界對其財務管理的疑慮。

不僅美超微陷入困境，競爭對手戴爾（Dell）也因AI伺服器製造成本高昂及市場競爭加劇，股價盤中大跌約10%。在AI基礎設施需求看似樂觀的表面下，整個市場正面臨高成本與不確定性的雙重壓力。美超微隱憂與戴爾困境形成鮮明對比，反映出AI伺服器行業正迎來一場新的挑戰。