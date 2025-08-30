　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美超微「財務控管」有弱點　重挫將近6％

▲▼左起：nVidia執行長黃仁勳、超微電腦執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

▲美超微電腦執行長梁見後（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

人工智慧伺服器領域的領導廠商美超微（Super Micro Computer）再次陷入財務控管問題，引發市場憂慮，股價在美股盤中慘跌近5%。最終跌5.53％、收41.54美元。

根據路透社報導，美超微在28日提交監管文件時透露，尚未解決的內控弱點可能影響其即時且準確地呈報營運結果。這一問題並非首次浮現，公司在今年5月的季報中就曾提到相似情況，而這次的重申更讓投資人感到不安。儘管美超微表示正努力改善，但市場顯然對其進展缺乏信心。

回顧美超微的財務歷史，問題早已埋下伏筆。去年，這家總部位於加州聖荷西（San Jose）的企業因未能在8月期限內提交年度財報，遭到安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）以治理及透明度不足為由辭去審計職務。雖然美超微在今年稍早補交延宕的年度報告，但這並未完全消除外界對其財務管理的疑慮。

不僅美超微陷入困境，競爭對手戴爾（Dell）也因AI伺服器製造成本高昂及市場競爭加劇，股價盤中大跌約10%。在AI基礎設施需求看似樂觀的表面下，整個市場正面臨高成本與不確定性的雙重壓力。美超微隱憂與戴爾困境形成鮮明對比，反映出AI伺服器行業正迎來一場新的挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
衛福部深夜澄清：「嬰兒奶粉≠糖水」別被騙了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AI概念股領跌！美股收黑、那指重挫逾1％　台積電ADR跌3.11％

美超微「財務控管」有弱點　重挫將近6％

烏偵察艦遭俄無人艇攔腰撞「炸出大火球」　烏軍證實：至少2死

川普突拔掉賀錦麗特勤局安全保護！　白宮官員證實

白宮宣布：川普阻50億美元對外援助！　聯邦政府恐停擺

《Kpop獵魔女團》要出第2集？　爆Sony與Netflix洽談中

川普次子現身香港喊：比特幣將衝100萬美元！

東京101人中暑亡　7成「冷氣沒開」悲劇曝光

日本藥局開放販售事後避孕藥 　免除年齡限制與家長同意

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

AI概念股領跌！美股收黑、那指重挫逾1％　台積電ADR跌3.11％

美超微「財務控管」有弱點　重挫將近6％

烏偵察艦遭俄無人艇攔腰撞「炸出大火球」　烏軍證實：至少2死

川普突拔掉賀錦麗特勤局安全保護！　白宮官員證實

白宮宣布：川普阻50億美元對外援助！　聯邦政府恐停擺

《Kpop獵魔女團》要出第2集？　爆Sony與Netflix洽談中

川普次子現身香港喊：比特幣將衝100萬美元！

東京101人中暑亡　7成「冷氣沒開」悲劇曝光

日本藥局開放販售事後避孕藥 　免除年齡限制與家長同意

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

AI概念股領跌！美股收黑、那指重挫逾1％　台積電ADR跌3.11％

午後「冷心低壓」炸冰雹雷雨！　新北等5縣市飆38℃

美超微「財務控管」有弱點　重挫將近6％

影／聯想首創「捲動螢幕PC」獲全球2大獎　未來中心3概念機亮相

女超商員被客人逼崩潰！下跪狂磕頭「都是我的錯」　影讓網超心疼

立院三讀過！普發1萬最快「這個月」拿到　可能5方法領取

媽媽餵最新聲明又翻車！　道歉文一句話惹怒網：是怪我們？

影片曝光！高雄10流浪狗獵殺梅花鹿　牠在水中狂哀嚎

福斯「史上最強Golf R鋼砲」即將現身！搭5缸引擎上看400匹明年問世

AI蕭美琴上線祝七夕快樂！影片竟是「修圖失誤」版本

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

國際熱門新聞

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

東京101人中暑亡　7成沒開冷氣

白宮宣布：川普阻50億美元對外援助

烏偵察艦遭俄無人艇攔腰撞　炸出大火球

川普兒子喊：比特幣衝100萬美元！

浴室常見1物超髒！　細菌黴菌全抹身上

王室大和解？哈利將睽違20個月首見查爾斯

越南政府發錢了　每人可領120元

即／泰國總理貝東塔「立即解除職務」

《Kpop獵魔女團》續集？爆Sony與網飛洽談

BMW醫生偷吃人妻被抓包！大馬網友：小鳥醫人

11歲女童生下嬰兒！　DNA揭和繼父99.9%吻合

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

風田宣布結婚！　

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

又見冷心低壓　鄭明典：這次範圍很大

衛福部深夜澄清奶粉謠言：別被騙了！

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面