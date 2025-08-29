停白線也違規！埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

▲埔里鎮六合路白線停車頻遭檢舉吃罰單，鎮公所、警方、民代會勘求解方。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮六合路兩側劃設白線，但路肩寬度不足，路邊停車時車身皆會明顯超出白線而違規，成為檢舉、開單熱區，引發不小民怨；鎮公所表示，經相關單位研議，六合路兩側將改劃為黃線、僅供臨時停車，並呼籲民眾能多利用周邊道路收費停車格，否則違停挨罰600至1200元，得不償失。

鎮公所指出，六合路周邊有鎮立游泳池、綜合球場、圖書館、田園藝廊、藝文中心，鎮內重要的運動、藝文場所齊聚於此，平時就有不少民眾前往，遇大型活動的人潮更多，但近來常有民眾於社群媒體抱怨為參加活動而被檢舉收到違規停車罰單，在地縣議員也接獲民眾反映周邊道路停車問題；鎮公所27日即邀縣府交通工程及管理所、埔里警分局會勘，縣議會副議長潘一全，縣議員陳宜君、吳國昌、黃世芳、林芳伃、蘇昱誠等人也親自或派員參加。

埔里分局五組組長林文鴻說明，一般自小客車於六合路路邊停車，即有近半車身超出白線，明顯占用道路及妨礙其他人、車通行，依《道路交通管理處罰條例》56條可處600元至1200元罰鍰，也提醒民眾並非把車停在劃設白線的路邊就沒問題。

議及六合路道路邊線如何劃設，與會人員均認為若改劃紅線、完全禁止停車過於嚴苛，經研議則是劃設黃線，用路人可臨時停靠供人員上、下車，但限時3分鐘，重要車輛出入口仍維持劃設紅線，嚴禁停車；警方也建議未來六合路周邊等場所舉辦活動時，主辦單位能一併申請路權，並加派人員疏導，或路邊擺放交通錐，提醒民眾勿違規停車。

鎮公所表示，目前市區多條道路已實施路邊停車收費，圖書館、藝文中心周邊的中華路、八德路、中山路均有劃設停車格，停車費每小時僅20元，用路人可以多加利用，勿違停反吞數十倍起跳的罰單、因小失大。