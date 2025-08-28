北檢求刑24年！陳歐珀喊冤「一塊錢都沒拿」口乾舌燥、睡不著

▲前立委陳歐珀涉貪污遭收押近3個月，今（28）日遭起訴移審法院模樣曝光。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃宥寧、劉昌松、黃哲民／台北報導

民進黨前立委陳歐珀涉收受物流公司413萬5922元及50萬元賄款，並詐領助理費411萬2170元，合計874萬8092元，被依貪汙、洗錢及財產來源不明等罪起訴，求刑24年2月。已收押3個月的陳，今押赴北院召開移審庭。滿頭白髮的陳否認收賄，稱洪文宗只是顧問，款項與自己無關，僅坦承助理費不法。合議庭認其犯罪嫌疑重大，裁定羈押禁見3個月。

已遭收押近3個月的陳歐珀，今（28日）下午被押解赴台北地院召開移審庭。63歲、滿頭白髮的他坐在被告席上，否認收賄，強調洪文宗「不是我的助理，只是諮詢顧問」，聯興公司決定每月支付5萬元勞務費，他並未干預，也沒有分得任何錢。他解釋，自己在立院推動的高雄洲際碼頭案質疑、港區租金減免、疫情紓困及《商港法》第72條修正案，「都是公共政策考量，很多委員都有提案，不是為了護航特定業者」。

針對50萬元租車業者賄款，陳辯稱他只是召開協調會讓交通部傾聽業者意見，後續會議並未參與，款項最後進入宜蘭協會，「細節我並不清楚」。他唯一坦承的，是助理費部分確有不法，已於8月12日認罪。

公訴檢察官則指出，被告僅承認金流事實，卻否認職務對價，與共犯及證人供詞不符；洪英正更曾直言「每月5萬元是陳歐珀主動要求」。檢方強調，陳三屆立委、人脈廣、財力雄厚，且曾刪除與共犯的LINE對話，顯見有逃亡、滅證之虞，必須續押禁見。

辯護律師則爭取交保，提出200萬元保金、限制出境與電子監控等配套，並稱陳多病需國內就醫，可限制其住居在女兒家。但此時陳歐珀突然插話，表示「希望還是可以跟妻子同住，妻子都已經認罪，岳母年事已高，也需要幫忙照顧」，希望法官考量家庭狀況。

陳歐珀更補充喊冤：「我沒有收過一塊錢，口乾舌燥、晚上睡不著，記憶退化，希望法官給我公平和自新的機會。」

合議庭晚間認定，陳歐珀涉犯貪汙等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，若與外界接觸恐影響證人，必須羈押禁見3個月。這也意味著，陳歐珀將無法返家，確定要在看守所裡度過今年的中秋節。