　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北檢求刑24年！陳歐珀喊冤「一塊錢都沒拿」口乾舌燥、睡不著

▲▼前立委陳歐珀羈押近4個月，滿頭白髮。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲前立委陳歐珀涉貪污遭收押近3個月，今（28）日遭起訴移審法院模樣曝光。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃宥寧、劉昌松、黃哲民／台北報導

民進黨前立委陳歐珀涉收受物流公司413萬5922元及50萬元賄款，並詐領助理費411萬2170元，合計874萬8092元，被依貪汙、洗錢及財產來源不明等罪起訴，求刑24年2月。已收押3個月的陳，今押赴北院召開移審庭。滿頭白髮的陳否認收賄，稱洪文宗只是顧問，款項與自己無關，僅坦承助理費不法。合議庭認其犯罪嫌疑重大，裁定羈押禁見3個月。

已遭收押近3個月的陳歐珀，今（28日）下午被押解赴台北地院召開移審庭。63歲、滿頭白髮的他坐在被告席上，否認收賄，強調洪文宗「不是我的助理，只是諮詢顧問」，聯興公司決定每月支付5萬元勞務費，他並未干預，也沒有分得任何錢。他解釋，自己在立院推動的高雄洲際碼頭案質疑、港區租金減免、疫情紓困及《商港法》第72條修正案，「都是公共政策考量，很多委員都有提案，不是為了護航特定業者」。

針對50萬元租車業者賄款，陳辯稱他只是召開協調會讓交通部傾聽業者意見，後續會議並未參與，款項最後進入宜蘭協會，「細節我並不清楚」。他唯一坦承的，是助理費部分確有不法，已於8月12日認罪。

公訴檢察官則指出，被告僅承認金流事實，卻否認職務對價，與共犯及證人供詞不符；洪英正更曾直言「每月5萬元是陳歐珀主動要求」。檢方強調，陳三屆立委、人脈廣、財力雄厚，且曾刪除與共犯的LINE對話，顯見有逃亡、滅證之虞，必須續押禁見。

辯護律師則爭取交保，提出200萬元保金、限制出境與電子監控等配套，並稱陳多病需國內就醫，可限制其住居在女兒家。但此時陳歐珀突然插話，表示「希望還是可以跟妻子同住，妻子都已經認罪，岳母年事已高，也需要幫忙照顧」，希望法官考量家庭狀況。

陳歐珀更補充喊冤：「我沒有收過一塊錢，口乾舌燥、晚上睡不著，記憶退化，希望法官給我公平和自新的機會。」

合議庭晚間認定，陳歐珀涉犯貪汙等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，若與外界接觸恐影響證人，必須羈押禁見3個月。這也意味著，陳歐珀將無法返家，確定要在看守所裡度過今年的中秋節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中女遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保
快訊／21:22規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照
每天喝咖啡可降低死亡率　「正確杯數」曝光！
快訊／大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉
柯文哲開庭大戰檢察官！　「不管賴清德派誰來傳話，我絕不投降」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中婦每天「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保

新北男下班回家進車庫　電梯故障「整車倒栽蔥」卡出入口

柯文哲開庭大戰檢察官！「不管賴清德派誰來傳話，我絕不投降」

北檢求刑24年！陳歐珀喊冤「一塊錢都沒拿」口乾舌燥、睡不著

曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘敗原因曝

快訊／陳歐珀涉貪羈押近4個月檢求處重刑　北院裁定續押禁見

阿婆家境小康撿回收「做身體健康」　慘被工程行老闆開賓士輾斃

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業部畜產會高官全脫身

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【叫醒我的不是鬧鐘是大狗勾！】媽被三巨汪壓床：沉重的愛XD

台中婦每天「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保

新北男下班回家進車庫　電梯故障「整車倒栽蔥」卡出入口

柯文哲開庭大戰檢察官！「不管賴清德派誰來傳話，我絕不投降」

北檢求刑24年！陳歐珀喊冤「一塊錢都沒拿」口乾舌燥、睡不著

曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘敗原因曝

快訊／陳歐珀涉貪羈押近4個月檢求處重刑　北院裁定續押禁見

阿婆家境小康撿回收「做身體健康」　慘被工程行老闆開賓士輾斃

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業部畜產會高官全脫身

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

台塑盃網球賽　非種子「黑馬」陳彥丞單打晉級八強

黎智英案結辯「最快10月宣判」恐無期徒刑！紐時：或成川習外交牌

藍白提4.2億媒宣費全砍！鍾佳濱提1問題　朝野無共識明將再協商

張信哲有自己的星星了！　神秘座標揭曉「還以他命名」

快訊／21:22台灣東部海域規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級

台中婦每天「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保

Angelababy解封後首公開見粉絲！　強忍淚水比心暖送百杯奶茶

羅戈挨轟後回穩+許基宏炸2分砲　兄弟8比6逆轉賞桃猿3連敗

蕭敬騰和老婆Summer太暖了！　「伸援手捐32萬」助嘉義車禍小球員

高雄女買30年中古屋！天花板遍布上千蛀蟲孔　防治師：至少10年了

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

社會熱門新聞

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

／新北男未走斑馬線　遭大貨車撞輾臟器外露亡

快訊／陳歐珀夫妻涉「3貪」　檢求重判24年2月

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

忘拉手煞車奪命　「大車倒退嚕」司機被夾扁慘死

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

詐團送精品設局！　23貴婦淪陷遭騙1.7億

即／北市議員陳怡君涉貪續押2月　確定看守所過中秋

早產兒轉院通行無阻抵林口　網友暖心「報路況」

更多熱門

相關新聞

即／陳歐珀涉貪檢求處重刑　北院裁定續押禁見

即／陳歐珀涉貪檢求處重刑　北院裁定續押禁見

前立委陳歐珀去年因捲入im.B詐騙案放棄競選連任，今年因涉嫌收受業者賄賂、詐領助理費、侵占公益捐款等案，遭檢察官聲押禁見獲准至今近4個月，台北地檢署調查認定，陳歐珀與妻子徐慧諭分別涉犯貪污等多項罪嫌重大，今（28）日將陳歐珀夫妻等16人提起公訴，陳共被求刑24年2月，徐共被求刑8年8月。陳歐珀下午移送台北地院審理是否繼續羈押，晚間北院以犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，裁定續押禁見3個月。

快訊／陳歐珀夫妻涉「3貪」　檢求重判24年2月

快訊／陳歐珀夫妻涉「3貪」　檢求重判24年2月

民進黨廉政會今處理5案　7/30找林岱樺說明

民進黨廉政會今處理5案　7/30找林岱樺說明

陳歐珀涉收賄遭羈押提抗告　高院駁回

陳歐珀涉收賄遭羈押提抗告　高院駁回

陳歐珀再爆涉詐上百萬　妻子凌晨150萬元交保

陳歐珀再爆涉詐上百萬　妻子凌晨150萬元交保

關鍵字：

陳歐珀

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面