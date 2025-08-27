　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座9月運勢排行曝！第1名工作、愛情兩開花　一路旺到中秋

小孟老師提醒，單身的牡羊朋友們有時會粗心大意到不理解對方心意而錯過發展的時機點，9月要好好睜大眼，瞧瞧對你示愛的人有那些。（示意圖／翻攝pixabay）

▲小孟老師提醒，單身的牡羊9月要好好睜大眼，瞧瞧對你示愛的人有那些。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

8月即將走到尾聲，清水孟星座塔羅的小孟老師在Youtube頻道發布新影片，公布9月「12星座運勢排行」。小孟老師指出，本月抽到戰車牌正位，加上太陽進入處女座，與土星雙魚呈現對衝相位，這段時間大家還是容易把議題放在健康、兒童安全的相關事件作討論。因為先前有一些事件發生，這個月大家都會很小心評估這些問題，所以也難免會有兩派人馬對立爭持的情況，但需要知道的事，社會在推動事情時總有紛爭，只要這些紛爭過去，就會慢慢浮現出適合的解決方案，只要在這過程中理解各方出發點為何，就能往對的方向前進。

另外，天王星與水星這個月也呈現凶相，長期有在作投資市場的朋友們，千萬要注意被操弄「資訊落差」的訊息擾亂了投資方針，不要誤信奇怪的消息，以此影響投資及財產問題。

Top12：水瓶座－－力不從心，悶悶不樂

水瓶座本月職場運勢，最近在職場上工作會覺的有點力不從心的感覺，也覺的最近對很多事有種沒有信心應付的情況，你需要多找一些長輩或資深人員聊聊也許會對你在工作上的想法會有幫助，想變動工作的朋友們，這個月份適合朋友介紹的工作會是比較可以給你發揮空間的可多把握。

情感方面最近會容易因為一些小事悶悶不樂，兩個人需要打開心房好好談談這樣才不會影響兩人走長遠的路，單身的朋友們，你們容易會被過去在意的對象給限制，所以當有新朋友來跟你交流你總是看不到對方優點，要放下過去展望未來才是。

財運方面，容易會有想亂花錢的想法要控制花費。

●工作運勢：★★

●愛情運勢：★★

●幸運色：粉紅色

●貴人：獅子

●小人：雙魚

Top11：天蠍座－－壓力頗大，釐清金錢

天蠍座本月職場運勢，最近在職場上會覺的工作壓力很大，雖然每天已經很努力作很多事，但總覺的沒有作完的一天，也許是該思考是不是原本的工作模式出了什麼問題，為什麼沒有辦法有效率的處理事情，又或者已背負過大的工作量，是該跟上司反應你的情況，不要老是自己悶著幹而不出聲，這樣不會有人知道你需要幫忙。

在情感方面，有情人者需要多厘清一些金錢價值觀的議題，若是不好好面對這類問題，以後容易拿來吵這樣就不好了，單身的朋友們，你們在情感世界裡容易會有忘不了的人，但還是要認識一些新朋友，才會有機會發展新戀情。

財運方面，保守理財，勿亂聽別人投資資訊。

●工作運勢：★★★

●愛情運勢：★★

●幸運色：淺紫

●貴人：天秤

●小人：魔羯

Top10：巨蟹座－－注意口舌，注意情緒

巨蟹座本月職場運勢，最近在職場上與人相處容易會有一些口舌是非，不是你的事最好不要多管閒事跟雞婆，不然容易惹來一身麻煩，另外想變動工作的朋友們，這個月建議你們要按兵不動，因為你們容易會了一些讓你情緒不好的事而想要離職，但這對你來說不是一個明智的決定，所以冷靜再緩緩是比較好的策略。

在情感方面，最近的你會很情緒化需要另一伴的支持鼓勵才會比較好，單身的朋友們，你們容易被過去情感影響而擔誤你新感情的發展，需要放開心胸，才有機會發展新感情。

財運方面，容易會有情緒性的花費，需要多克制。

●工作運勢：★★★

●愛情運勢：★★★

●幸運色：紅色

●貴人：牡羊

●小人：射手

Top9：處女座－－被人質疑，需要坦白

處女座本月職場運勢，最近在工作職場上容易受到同事夥伴的質疑，你需要多費點心思與這些人解說你的真實的想法是什麼，不然你只是默默用你的方式作事不說明，他們容易把你解讀成自以為事的人，這樣你的努力很容易就會白廢。

在情感方面有情人者很容易把事情悶在心裡不說明，這樣另一伴不了解你在想平麼整天猜來猜去會覺的很心累，還是要好好交流才不會讓彼此不開心，單身的朋友們，你們容易執著某種條件的人，也因為如此你們容易錯過可以發展的對象，不要匡住自己的任何可能性，才會有機會發展感情。

財運方面，很有自己理財想法，操作也不錯，好好維持目前的步調。

●工作運勢：★★★

●愛情運勢：★★★

●幸運色：淺綠

●貴人：金牛

●小人：雙魚

Top8：雙魚座－－多聽建言，多加陪伴

雙魚座本月職場運勢，土星目前在你的命宮在你的職場上容易會碰到一些你對嚴格以待的人有時後是主管有時可能是同事，但不論對方是誰，你都要知道他們給你的批評指教是你可以進步的空間，不要因為一時被批評就放棄你原本該作的事，好好努力調整才是你目前在工作上的方針。

情感方面，你的另一伴對你會有些不信任，也許你需要時常陪伴對方，他們才會理解你是在乎這段感情的，單身的朋友們，你們很容易跟每個人很好以為你是曖昧高手，但不要讓別人留下渣渣的印象，這樣要談一段認真的感情會有點難。

財運方面，你們最近會很有物慾，但東西要實用再買，不要亂花費。

●工作運勢：★★★

●愛情運勢：★★

●幸運色：淡紫色

●貴人：處女

●小人：水瓶

Top7：獅子座－－卸下完美，多些聯繫

獅子座本月職場運勢，這個月在職場上容易會有外在壓力的影響，大家對你的期待很大，覺的你任何事都要作很完美，也因為如此你對自己的要求也會特別高，但這個月份不要把自己逼的太緊，只要盡力作好自己的事就好。

在情感方面最近會因為兩人忙碌，沒有很多時間好好相處，所以在平時訊息電話還是要連絡一下，讓對方知道你是在乎他的，單身的朋友們，你們交友廣闊，大家都很欣賞你的為人，也因為這樣容易吸引到欣賞你的人來到你身邊，但你有好感沒好感會分很明白，所以對於期待情感太多在你身上的人，你還是要給對方一些真實的回應，才不會浪費彼此時間。

財運方面，最近物質慾望強要節制。

●工作運勢：★★★

●愛情運勢：★★★

●幸運色：桃紅

●貴人：處女

●小人：天秤

Top6：射手座－－受人喜愛，關心對方

射手座本月職場運勢，最近在職場上很受同事們的喜愛，只要他們聽到是跟你一起工作都會覺的非常愉快，你在同事的關系裡扮演一個滿重要的角色，有你在的場合大家的工作氣氛都會很好，而你的意見也受大家的認同，可以多提供你的想法給你的團隊使用會很有幫助。

情感方面，你總是活在自己的世界用你覺的對的方式對你的情人，但有時對方已經不愉快，你還沒發現，要快快改正才是，單身的射手朋友，你們很粗神經，欣賞愛慕你的人已經在身邊可以多留意一下他們是否是你也欣賞的人，若是可以主動告白開展戀情。

財運方面，很容易聽別人說就亂花錢，要仔細評估買的東西是否實用再說。

●工作運勢：★★★★

●愛情運勢：★★★

●幸運色：橘色

●貴人：金牛

●小人：獅子

Top5：魔羯座－－被人看重，多加認識

魔羯座本月職場運勢，最近在工作上很被上司看重，因為你的能力很強，他們交待給你的事情有機會變多，若你是想要往上的朋友，一定要把握最近在工作上的呈現，他們會因為你表現好會考慮把你往上拉拔，若是沒有想要被看重可能就表現平庸一點，不然太過亮眼他們不會放過你的。

在情感方面有情人者最近相處上很甜蜜你會感受對方沒有你不行的感覺，若是覺的太過粘還是要反應一下不然會影響你的工作表現，單身的朋友們，大家都想幫你介紹對象，若是不排斥可以多認識一些人，也許會碰到來電的對象。

財運方面，你的投資很有紀律，雖然最近股市有風波，但維持你原本紀律操作就行。

●工作運勢：★★★★

●愛情運勢：★★★★

●幸運色：黃色

●貴人：水瓶

●小人：牡羊

Top4：雙子座－－抓緊機會，務必報備

雙子座本月職場運勢，這個月在職場上你的一言一行很容易受到大家注意，也因為如此想要被提拔的朋友一定要抓緊這個月份好好表現，另外你自己如果有一些壞習慣也要特別注意，因為木星命宮容易放大你各種情況，如果想保持好形象這段時間就要注意不要作一些奇怪的事被人說嘴。

在情感方面有情人的雙子座你們最近很熱門，會讓你的另一伴很不放心，需要時時關心另一伴，讓對方知道你在乎他，如果有出去玩最好要報備一下不要讓對方擔心，單身的雙子朋友們，你們會有很多約會的機會，但不要只曖昧不表明，會讓人覺的你很渣。

財運方面，很有投資的想法，但還是要評估風險。

●工作運勢：★★★★

●愛情運勢：★★★★

●幸運色：咖啡

●貴人：巨蟹

●小人：雙子

Top3：金牛座－－接受任務，站在對方角度

金牛座本月職場運勢，最近在職場上容易會接收到一些新的任務，雖然你的內心有點不安，但你要相信一件事會來到你面前的事就是你能解決的事，所以不用擔心新任務你會處理不來，另外如果是自營業的朋友們，你們在價格方面也有機會談高，所以不要錯失談錢的機會。

在情感方面有情人者容易會為了一些小事計較不開心，但你不要因為這樣而損失彼此的情感，要站在對方的立場想事情對兩人才會加分，單身的朋友們，你們對於感情很容易有古板的想法，對於不是理想中類型的人容易錯過發展，要多交流一些人才會有機會。

財運方面，正財運旺，好好把握進財的機會。

●工作運勢：★★★★★

●愛情運勢：★★★

●幸運色：乳白

●貴人：魔羯

●小人：獅子

Top2：天秤座－－容易過勞，多些交流

天秤座本月職場運勢，這個月在職場上容易會有過勞的傾向，雖然你的工作能力很不錯，你的上司主管也很重用你，但為了讓你的工作表現之後更好，這個月需要調整一下腳步，先以自身的身心靈為主，如果有過度負荷的工作，一定要願意求援，不要自己硬撐，會對你的身心不好。

在情感方面，兩人對於金錢價值觀會有些許不同，這個月適合多交流這件事，盡可能要達成共識才會對感情有幫助，單身的朋友們，你們的桃花很多，會讓人有種目不暇給的感覺，但還是要多認識交流再發展比較好，不要隨便談戀愛。

財運方面，最近工作進財旺，可以多留意相關機會。

●工作運勢：★★★★

●愛情運勢：★★★★

●幸運色：水藍

●貴人：射手

●小人：巨蟹

Top1：牡羊座－－耳目一新，安排旅行

牡羊座本月職場運勢，最近在職場上的表現會讓人很耳目一新，並且你所提出的新點子你的同事與老闆都會滿好喜愛且認同，你這段時間可以多發想你的創意點子給大家，大家會覺的很收穫及啟發，另外想變動工作的朋友們也容易會有薪資條件不錯的工作來，可以多多把握。

在情感方面有情人者最近需要多安排一些小旅行來增加情感，因為平時太忙都沒有好好相處，需要刻意安排約會才好，單身的牡羊朋友們，你們在大家眼中是個很特別健談的人，欣賞你的人很多，但有時你會粗心大意不理解對方心意而錯過發展的時機點，可以睜大眼好好瞧瞧對你示愛的人有那些。

財運方面，最近容易會大手大腳的花錢，要作好支出預算，才會比較安全。

●工作運勢：★★★★★

●愛情運勢：★★★★★

●幸運色：淺灰

●貴人：射手

●小人：天蠍

