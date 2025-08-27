　
生活

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐　盧秀燕Call Out汽車大獎幸運兒

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐 盧市長親自Call Out揭曉汽車大獎幸運兒（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲2025「台中鍋烤節」十大鍋烤店家及鍋烤蔬食獎榜單揭曉。圖為火鍋巷弄美食組得獎店家。

圖、文／臺中市政府經濟發展局提供

2025「台中鍋烤節」壓軸記者會於今(27)日舉行，在眾多鍋烤店家齊聚、充斥緊張氛圍之下，市長盧秀燕正式宣布「2025十大鍋烤店家及鍋烤蔬食獎」榜單，各組冠軍分別為「十二段鍋物堂大里店」、「北澤壽喜燒崇德店」、「老井極上燒肉福科店」、「烤狀猿大里店」、「不葷主義茶餐廳」，並抽出最後100組萬元鍋烤抵用券及首獎汽車幸運得主，為今年活動劃下圓滿句點。

盧市長表示，台中鍋烤節已邁入第三屆，每年都選在夏天舉辦，藉由逆勢行銷讓鍋烤店家在淡季時生意依舊火旺。今年活動規模再升級，總投票數突破566萬張，刷新歷屆紀錄，由此可見台中鍋烤文化的深厚能量。今年市府特別邀請韓國、印度、義大利、泰國四國駐台代表，共同參與鍋烤節形象影片拍攝，並在代表處社群平台助攻行銷，展現跨國交流的美食魅力，此次更由四國代表週週加碼抽出來回機票，讓活動熱度與討論度持續攀升。同時，今年更首次加入「蔬食組」票選，獲民眾熱烈響應，展現台中飲食文化的多元面貌。

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐 盧市長親自Call Out揭曉汽車大獎幸運兒（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲盧秀燕表示，台中鍋烤節已邁入第三屆，每年都選在夏天舉辦，藉由逆勢行銷讓鍋烤店家在淡季時生意依舊火旺。

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐 盧市長親自Call Out揭曉汽車大獎幸運兒（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲活動抽出壓軸汽車大獎，由盧秀燕親自Call Out報喜。

今日活動也抽出壓軸汽車大獎，由盧市長親自Call Out報喜，住在嘉義的中獎者林小姐接到電話驚喜不已，直呼是「真的嗎？」盧市長也開心說到，歡迎林小姐未來可開著汽車再來美食之都台中，感謝其他縣市的民眾也支持台中鍋烤節活動，一同促進台中經濟。最終一百組萬元鍋烤抵用券也同步揭曉，不僅給熱情參與民眾驚喜回饋，更讓實質收益回流參與店家。

經發局指出，台中鍋烤節不僅是美食饗宴，更成功帶動整體餐飲營業效益，激勵餐飲產業活絡成長，台中市2024年餐飲整體營業額成長逾6%，今年台中鍋烤節再度掀起話題與聲量，成功帶動鍋烤店家來客數，更讓鍋烤店家在夏季淡季中營收逆勢上揚。

經發局表示，今年的票選比賽競爭尤為激烈，店家自主加碼抽國際機票、瘋狂祭優惠，掀起一波波投票熱潮，充分展現台中鍋烤產業的蓬勃實力與人氣魅力。最終票選出「十大鍋烤店家及鍋烤蔬食獎」冠軍，分別為【火鍋品牌店家組-十二段鍋物堂大里店】得票數36,750、【火鍋巷弄美食組-北澤壽喜燒崇德店】得票數21,994、【燒烤品牌店家組-老井極上燒肉福科店】得票數124,668、【燒烤巷弄美食組-烤狀猿大里店】得票數83,967、【鍋烤蔬食獎-不葷主義茶餐廳】得票數25,538。

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐 盧市長親自Call Out揭曉汽車大獎幸運兒（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲鍋烤蔬食組得獎店家。

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐 盧市長親自Call Out揭曉汽車大獎幸運兒（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲燒烤品牌店家組得獎店家。

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐 盧市長親自Call Out揭曉汽車大獎幸運兒（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲燒烤巷弄美食組冠軍「烤狀猿大里店」。

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐 盧市長親自Call Out揭曉汽車大獎幸運兒（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲火鍋品牌店家組冠軍「十二段鍋物堂大里店」。

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐 盧市長親自Call Out揭曉汽車大獎幸運兒（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲火鍋巷弄美食組冠軍「北澤壽喜燒崇德店」。

吃鍋烤變車主！2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐 盧市長親自Call Out揭曉汽車大獎幸運兒（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲燒烤品牌店家組冠軍「老井極上燒肉福科店」。

經發局補充，除了票選活動，今年的「就是愛鍋烤徵件競賽」更是人氣爆棚，參賽者年齡最小僅7歲，從最北的基隆到最南的台南，跨世代跨縣市民眾熱情參與，其中兩位來自忠明高中嘻哈研究社的成員，特別將嘻哈元素與鍋烤文化結合創作，創造「嘻哈鍋烤情-HANG MA」曲目，成功征服評審與觀眾的心勇奪冠軍。今日記者會由他們擔任表演嘉賓，強烈洗腦的節奏與俐落的韻腳，讓盧市長與江啟臣副院長也從座位上站起來，一同跟著節奏舞動，邊跳邊Rap，為活動掀起最高潮。

今日鍋烤節記者會，盧市長、立法院副院長江啟臣、議員劉士州、陳政顯、經發局長張峯源及各局處與各區首長代表皆到場力挺；台中市產業故事館發展協會理事長周信宏、台中市好禮協會理事長王曉薇、台中市飛雁創業協會執導理事長田文進、蔡金對伉儷等產業代表、各區公所區長或代表，以及立委黃仁、黃健豪、廖偉翔、市議員黃馨慧、陳文政、林霈涵、吳振嘉、邱愛珊也派代表共襄盛舉。

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

薔薔真的開除元老員工Song！　本人發聲了
楊皓如移民澳洲「掰了4年半愛車」　殘值不到半價怒：爛死了！
AV女優來台下海遭驅逐出境　日本交流協會關切
普發現金編10億作業費！藍白轟「比上次多7億」　財政部解答了
土城狂撞6機車釀9傷！38歲肇事男「從沒考過駕照」
慈妹「側面上下大面積挖空」！蜜桃臀型被看光

幸運嘉義女台中吃鍋烤爽中汽車　接盧秀燕電話驚：真的嗎？

觀光署推4路線徒步漫遊馬祖　打造台灣版朝聖之路

