27國500舞蹈選手齊聚港都高雄　爭奪國標舞界至高榮耀

▲▼高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事登場，來自全球27個國家500多位選手參加。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

2025高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事25日在高雄圓山大飯店5樓龍鳳廳登場，來自全球27個國家500多位舞蹈選手齊聚高雄，一起用舞蹈熱力引爆南台灣，選手們在亞洲職業公開拉丁、亞洲業餘公開拉丁、亞洲職業公開摩登、世界業餘公開摩登、世界職業公開拉丁、世界職業公開摩登決賽各組進行角逐，來自世界各地的頂尖舞者在璀璨燈光下，揮灑汗水與夢想，爭奪國標舞界的至高榮耀。

賽事是由社團法人中華民國國際運動舞蹈協會主辦、高雄市政府運動發展局指導，主辦單位表示，後疫情時代，國人不用出國便能在國內參與國際賽事，與世界接軌，尤其選在南台灣的高雄，也是希望能帶動高雄成為國際上一個重要的舞蹈運動據點。

為了推廣舞蹈這項既是藝術也是運動的全民活動，中華民國國際運動舞蹈協會理事長許哲睿再次承辦世界級賽事，邀請27國家共同參與，許多愛好舞蹈運動國標舞這項美麗運動的善心人士也共同響應，不但大力支持提升台灣高雄在國際的能見度。

這場比賽也是疫情後南台灣第一場大型國際大賽，亞洲國家有11個、歐美國家有16個，其中包括俄羅斯和烏克蘭，雖然兩國仍處於交戰狀態，但在這項世界級的舞蹈比賽中，雙方都有知名選手參與，目前世界職業摩登排名世界第三名的烏克蘭選手Igor Reznik & Alika Dikaya，最後不負眾望，勇奪世界職業公開摩登冠軍，全場除了為兩人祝賀，也衷心祈求烏克蘭早日脫離戰火，獲得企望已久的和平。