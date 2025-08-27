　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

板橋凌晨大火7人送醫！　1男逃出屋外急求救：老婆、3兒還在屋裡

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區文化路一段巷內一處民宅，凌晨發生火警！警消獲報到場，救出共4男3女送醫救治，其中8歲男童、16歲少年意識不清，救護人員趕緊將2人送醫救治，其餘5人雖意識清楚，亦因吸入濃煙預防性送醫。

警消27日凌晨2時20分接獲民眾通報，文化路一段285巷內一處民宅發生火警，現場為4層樓RC建築物，外加頂樓加蓋，2樓起火燃燒，而居住於該處的一名男子已自行逃出，他著急告訴消防員，妻子與3個兒子還受困家中。

警消隨即破門搶救，成功救出年約40歲的妻子、7歲小兒子、8歲二兒子、16歲大兒子，其中大兒子、二兒子意識不清，被分別送往亞東醫院、部立台北醫院急救，妻子與小兒子則是意識清楚，被送往雙和醫院、土城長庚醫院。

▲板橋民宅凌晨大火7人送醫，其中8歲童、16歲少年意識不清。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲板橋民宅凌晨大火7人送醫，其中8歲童、16歲少年意識不清。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

另外，由於火勢猛烈，樓上還有2名女住戶（年約27歲、25歲）、1名男住戶（年約20歲）因吸入濃煙，雖意識清楚仍被消防人員預防性送醫。

而火勢於凌晨2時32分控制，凌晨2時41分撲滅，燃燒客廳等處，面積約25平方公尺，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步調查釐清。

▲板橋民宅凌晨大火7人送醫，其中8歲童、16歲少年意識不清。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

劉書宏約會席惟倫！　車內神秘獨處24mins
板橋聯通道練舞…19歲女大生慘遭「怪男滅火器狂噴」
快訊／AAA第三波陣容公布！
總經理爆不倫人妻同事　處長見「雲端蕾絲照」冒綠光
小英男孩「囂張1動作」　嗆檢：你知道我背後是誰嗎
「最懂事女友」突被噴臉嚇到嬌瞋　影片全都錄
不只有CEO男友！　「高壯鮮肉」陪飛蕭亞軒全被拍

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

板橋火警

