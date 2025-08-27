板橋凌晨大火7人送醫！　1男逃出屋外急求救：老婆、3兒還在屋裡

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區文化路一段巷內一處民宅，凌晨發生火警！警消獲報到場，救出共4男3女送醫救治，其中8歲男童、16歲少年意識不清，救護人員趕緊將2人送醫救治，其餘5人雖意識清楚，亦因吸入濃煙預防性送醫。

警消27日凌晨2時20分接獲民眾通報，文化路一段285巷內一處民宅發生火警，現場為4層樓RC建築物，外加頂樓加蓋，2樓起火燃燒，而居住於該處的一名男子已自行逃出，他著急告訴消防員，妻子與3個兒子還受困家中。

警消隨即破門搶救，成功救出年約40歲的妻子、7歲小兒子、8歲二兒子、16歲大兒子，其中大兒子、二兒子意識不清，被分別送往亞東醫院、部立台北醫院急救，妻子與小兒子則是意識清楚，被送往雙和醫院、土城長庚醫院。

▲板橋民宅凌晨大火7人送醫，其中8歲童、16歲少年意識不清。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

另外，由於火勢猛烈，樓上還有2名女住戶（年約27歲、25歲）、1名男住戶（年約20歲）因吸入濃煙，雖意識清楚仍被消防人員預防性送醫。

而火勢於凌晨2時32分控制，凌晨2時41分撲滅，燃燒客廳等處，面積約25平方公尺，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步調查釐清。