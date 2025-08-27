科技業偷情常態？　群創處長「行走的USB」自爆連戰3人妻

▲科技業出軌大談辦公室戀情早非首例，2023年面板大廠群創光電處長在臉書上毀滅式自爆男女關係混亂。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

宏碁集團旗下公司安碁資訊總經理吳乙南與麾下女業務主管大談婚外情，而該女業務的丈夫還是安碁資訊的高層、擔任處長一職，女業務和處長丈夫成婚多年，更育有一雙兒女，直到外遇事件東窗事發後，處長為「成全」妻子，在和妻子離婚後，也一狀怒將總經理告上法庭。而科技業中的辦公室偷情，早非首例，過往面板大廠群創光電處長，也曾在社群平台上毀滅式自爆，坦承偷吃其他廠商3名女業務。

回顧整起事件，面板大廠群創光電一名許姓處長2023年在臉書突然自爆式發文表示，強調「沒有被盜帳號」，「只是想要誠實面對自己犯下的過錯」。他指出，自己多年來因為與妻子價值觀落差太大，在生活習慣與小孩教育上都無法與太太溝通，卻仍要扮演「好好先生」，受不了現在的婚姻狀態，自爆自己男女關係混亂，和其他科技廠商的3名女業務大談婚外情，而3人似乎都是結過婚的人妻。

許姓處長直言有供應商為了打探公司消息，「用身體來換取資訊」，甚至表示以前很愛跟供應商上酒店，過程中還拍攝不少不雅影片，光是要刪除至少就得花費1小時以上，更詳細列出3位女業務的全名、電話、家庭狀況等個資。

▲許姓處長的毀滅式貼文曝光後引爆討論，有自稱許姓處長前主管的網友出面爆料，其還是菜鳥工程師時就有類似惡習。

貼文一出後瞬間引起軒然大波，有自稱是許男前主管的網友出面回應，指出許男早在仍是菜鳥工程師時就有類似惡習，但在其他主管的縱容下，才會讓事態越演越烈，而此次自爆事件的導火線全是因為外遇對象懷孕生子，想藉此逼走正宮，且夫妻離婚的贍養費也未取得共識。

對此，群創公司曾回應表示，有關許員私領域事件，公司正進行了解中，對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司將依法並以最高道德標準處理。本公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。

▲許姓處長坦承和多名女業務有染，許事後辭職，還直言有供應商為打探公司消息，「用身體來換取資訊」。

不過，事件延燒2天後，許姓處長也主動向公司請辭，表示因其私人事務對公司造成不當影響深感抱歉，並會配合公司法務單位進行後續調查，針對網路上對其個人家庭及父母背景，出現不實的影射或連結，造成相關企業與關係人不必要之傷害，希望公司代為表達歉意。而群創也會提供必要諮商服務，協助未來可能面臨的壓力和挑戰，同時呼籲同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與家庭成員，勿聽信傳播不實謠言。

