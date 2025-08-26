航班被迫取消！美聯航乘客「躲廁所呼麻」　全機行程毀了

圖文／鏡週刊

美國聯合航空公司（United Airlines）日前因一名乘客的「惡劣行為」，將整個航班直接取消。據了解，是因為該名乘客在飛機上吸食大麻，飛行員才會做出這樣的決定。

《每日星報》報導，一架隸屬美國聯合航空公司的班機原本準備要從舊金山機場飛往墨西哥，但一名乘客稱，他因等待的時間太長焦躁不安，最後選擇在廁所吸食大麻，飛行員在他手裡發現大麻捲菸，這名乘客也被趕下飛機。

由於擔心其他乘客也吸入毒品，飛行員決定取消整個航班，並向乘客解釋，「我在聯航的職業生涯有30年，我可不想抵達後冒險接受藥檢。」乘客被送回機場後則獲得一張15美元餐券，可選擇在登機口專用的餐車上購買零食。

有乘客回憶，雖然當下有所不滿，但仍肯定機組員處理方式，若無法確定煙霧成分強行起飛，可能使乘客下機後接受藥檢。另外，他們也怒轟吸食大麻的乘客，「因為一個人的自私而毀掉大家的行程」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

