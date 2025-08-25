台南2彩券行遭竊40萬刮刮樂　警網攔截37歲男搜出贓物

記者林東良／台南報導

台南市下營、六甲區兩家彩券行近日接連遭竊，竊賊專挑即開型刮刮樂下手，短短4天內得手面額共約40萬元，市警佳里分局警方接獲報案後迅速組成專案小組，調閱監視器追查，鎖定37歲王姓男子涉有重嫌，24日下午警方在下營區巡邏時發現王嫌蹤跡，立即通報支援警力到場，合力將他攔查到案，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警麻豆分局警方調閱監視器畫面，鎖定涉案王姓男子，並在下營區攔查王嫌到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

佳里分局下營分駐所所長姜健鴻指出，王嫌涉嫌於8月20日與24日兩度前往轄區彩券行犯案，偷取即開型彩券，總面額達40萬元。警方調查後鎖定其行蹤，並於24日下午4時許，由六甲分駐所警員郭桀瑀在勤務中於下營區中山路一段發現王嫌，隨即通知線上巡邏警網支援，順利將其逮捕，並起獲贓證物一批，全案訊後依法盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

麻豆分局長洪國哲獲悉專案小組成功緝捕犯嫌後，立即到場慰勞員警，肯定同仁的辛勞與專業，並強調警方將持續打擊犯罪、維護治安，讓市民安心過日子，共同營造安全、宜居的生活環境。

警方也呼籲，業者務必加強防竊措施，尤其是現金及彩券等高價值物品應妥善保管，並裝設監視設備或警報系統，以降低犯罪風險。