98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫　網驚呼：夠狠

近日大陸上海崇明港沿鎮社區健康服務中心接診了一位特殊病人，一名98歲的顧姓老婆婆因額頭長出一枚形似「犄角」的贅生物，長年深受困擾。她在住院期間因不堪其擾，竟自行拿起剪刀將其剪掉。隨後傷口迅速腫脹，差點引發大出血，情況一度十分危急。

根據《網易》報導，顧阿婆今年98歲，額頭上的贅生物已存在多年，直徑約3-4公分。她在社區醫院住院期間，因不堪其擾便將其剪除。顧阿婆告訴記者，這個「角」剪下來有一個手指那麼長，一下子就腫起來了。

當時健康服務中心的值班醫師立即啟動緊急機制，並聯繫正在坐診的十院崇明分院普外科專家聶洪鵬趕到會診。經過快速評估並與家屬溝通後，醫生當即決定為老人進行手術處理。他精確切除殘餘組織，並完成精細縫合。

整台手術僅用不到一小時，便成功控制了出血並修復傷口。術後檢查顯示，傷口乾淨平整，沒有紅腫與滲出，恢復情況良好。

醫生也提醒，顧姓老婆婆年事已高，且伴隨多項基礎疾病，若當時處理不及時，極可能引發失血或感染，後果不堪設想，家屬對醫護團隊的及時救治深表感謝。

新聞一出網友紛紛熱議，「阿婆對自己夠狠！」「果然是龍的傳人」、「頭上長角的壽命好像都很長」、「第一次看到這頭角長這麼長」。

報導中指出，這種俗稱「長角」的情況，其實是一種名為「皮角」的皮膚病變。它由角質異常增生所致，常見於高齡老人，尤其是長期在烈日下曝曬的人群。皮角呈錐形或柱狀，表面粗糙堅硬，顏色多為淡黃或褐黑，大小不一，有時甚至如羊角般突出。雖多屬良性，但若反覆破損或受到外界摩擦，可能引發感染，甚至存在惡性變化的風險。

醫生再次提醒，身體若出現異常增生或腫物，切勿自行處理，應及時前往正規醫療機構檢查，避免因不當操作導致嚴重後果。

