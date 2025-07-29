母住護理之家「右半身全瘀青」恐怖畫面曝　家屬：不是第一次

▲家屬指控護理之家虐待94歲高齡母親，身體右半邊全是瘀青。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化市知名護理之家爆發疑似照顧不當事件，一位住民家屬昨(28)日晚間在臉書發文指控，94歲的媽媽入住護理之家後傷口不斷，機構雖承認疏失，卻希望該住民自行退住，社會處獲報後，已將該住民轉至醫院進行治療，也同步展開調查，並強調若虐待情事屬實，將依老人福利法第51條，裁處行為人並公告其姓名。

該住民家屬表示，媽媽因失智入住護理之家已有數年，之前就常有大大小小傷口，2019年也曾在機構跌倒，髖關節因此斷裂，機構曾承諾負擔醫藥費，但家屬希望以照顧好媽媽為重，因此婉拒，沒想到７月5日，家屬前往探望時，發現媽媽右半邊身體包含手臂、腹部、大腿嚴重瘀青決定送醫，機構卻只說是新進人員疏忽，讓家屬完難以接受。

▲家屬指控護理之家虐待94歲高齡母親，身體右半邊全是瘀青。（圖／記者唐詠絮翻攝）

針對此事，彰化縣社會處副處長涂敏群表示已受理通報，將由社會處會同衛生局、勞工處進行調查，並已優先將長輩轉送醫院照顧，並調閱現場監視錄影畫面及相關記錄，盡速召開專家諮詢會議，若虐待情事屬實，將依老人福利法第51條裁處行為人，並公告姓名。護理之家經理也出面表示，將全力配合調查。