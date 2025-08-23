快訊／中南部5縣市大雨特報　大雷雨炸3地

▲午後對流旺盛，部分地區有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對5縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（23日）日嘉義、台南地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報

影響時間：23日下午至23日晚上

＊大雨：台中市山區、南投縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市

▲5縣市大雨特報。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署下午4時29分也針對嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚5時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

嘉義市 東區、西區

嘉義縣 大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉

台南市 新營區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區、楠西區

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日台灣附近環境風場為東南風，水氣相對較少，僅迎風面東南部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，至於其他地區大多為晴到多雲；午後因熱力作用影響，嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

至於氣溫方面，天氣持續高溫炎熱，東半部高溫普遍在32、33度，西半部可達35、36度，部分地區有機會出現37度以上高溫，尤其大台北及高雄甚至有局部38度左右高溫發生的機率。