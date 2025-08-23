民營飛行場設立許可費凍漲30年　交部修法調漲至4.5萬元

▲民營飛行場多用於醫療及緊急救護直升機起降。（示意圖／空勤總隊提供）

記者周湘芸／台北報導

目前全台共有15座民營飛行場，多用於醫療及緊急救護直升機起降。近年物價成本上漲，設立許可費已30年未調整，交通部民航局近日預告修正「民營飛行場管理規則」，將申請設立許可費從3萬6千元調漲至4萬5千元，部分以往未收費項目，也將予以收費。

國內現有民營飛行場包括台北榮民總醫院、雙和醫院直昇機飛行場、內政部消防署訓練中心直昇機飛行場、國軍高雄總醫院屋頂直昇機飛行場、童綜合醫院緊急醫療救護直昇機飛行場、東引直昇機飛行場及西莒直昇機飛行場等15處，主要用於醫療及緊急救護，可供直升機起降。

民航局表示，民營飛行場申請設立許可費1995年訂定至今均未調整，為落實規費徵收以費用填補與成本回收為計費原則，調漲收費基準；另為加強飛行場營運安全，增訂營運管理手冊變更應報民航局備查。

民航局表示，考量物價狀況與服務及審查成本，修正民營飛行場申請設立許可費，從3萬6千元調漲至4萬5千元，以符規費法規定與使用者付費原則；另外，近年人力成本增加，國外物價飆升，需民航局配合派員前往國外檢驗的檢查，也同步調整人力規費。

此次修法也明定，民營飛行場的名稱或代表人有變更時，應依法向有關機關辦妥登記後15日內，檢附相關證明文件報請民航局備查。民營飛行場的董事、監察人、經理人、公司章程、捐助章程、地址或營運管理手冊有變更時，也應報請民航局備查。