文化幣暑期加碼！13至15歲搭藍皮火車只要600元「再送600點」

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。（圖／記者林育綾攝）

▲「藍皮解憂號觀光列車」使用文化幣搭單程，只要600元。（圖／雄獅旅遊提供）

記者林育綾／綜合報導

「文化禮金」從元旦開放領用至今，總計領取人數已逾153萬人，領取率破74%，整體消費金額近11億元。文化部提醒，暑假已近尾聲，除了持續性的文化幣優惠外，呼籲把握「暑假加碼優惠」，包含結伴看國片送200點，還有博物館探險隊、夏日小旅行針對13至15歲「1點送1點」，最高回饋600點。

▲▼「文化成年禮金」在文化幣APP發放及啟用。（圖／記者林育綾攝）

▲「文化幣」暑期更回饋更多。（圖／記者林育綾攝）

文化幣自2023年首先發放18至21歲、2024年發放16至22歲青年，到今年試辦擴大發放給「13至15歲」，經分析，書店及出版業使用率仍然最高佔48%，依次為表演藝術及文化體驗約20%、流行音樂約14%。

其中在獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位加持下，獨立書店佔整體消費比例達10%、青年席位賣出約3.4萬，佔整體青年購買表演藝術票券的50%。文化部指出，文化禮金政策最終期盼向下扎根，培養青年藝文素養，創造未來長期永續的文化消費市場。

在國片方面，9月15日前特別加碼推出「結伴同行350點送200點」優惠，目前累計帶動國片消費市場約3千萬元，其中有約700個青年觀看國片超過3次以上，展現高度熱情。

累積至今最受歡迎的前3部作品，包含校園愛情喜劇《有病才會喜歡你》、恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》、校園愛情片《夏日最後的祕密》。

▲▼文化部呼籲青少年朋友，把握「暑期加碼優惠」。（圖／文化部）

▲文化部呼籲青少年朋友，把握「暑期加碼優惠」。（圖／文化部）

接下來還有許多已造成熱烈討論的國片，包括成為知名IP的《角頭－鬥陣欸》、改編建中樂旗隊的熱血青春電影《進行曲》、台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》、剛獲紐約亞洲影展最佳劇情片獎的《我家的事》、橫跨台灣山林與亞馬遜雨林的《我在荒野做了一場夢》，都相當適合青年結伴同行觀看。
 
至於瞄準13至15歲青年的「博物館探險隊」及「夏日小旅行」，特別考慮博物館對於國中年紀學生的容易親近性，以及遊程適合全家一起行動的特性，所以針對13至15歲青年，在9月30日前推出「1點送1點」的加倍加碼回饋，16至22歲也享有使用「2點送1點」的優惠。

活動至今在博物館任務型體驗活動的部分，果然13至15歲占參與人數60%以上，最受歡迎的場館及活動包含國立傳統藝術中心、國立台灣歷史博物館的實境任務「尋找棒球小鴨」、「AR仙怪歷險記」等。

▲▼文化部呼籲青少年朋友，把握「暑期加碼優惠」。（圖／文化部）

▲「暑期加碼優惠」針對夏日小旅行加碼回饋。（圖／文化部）

「夏日小旅行」部分，最受歡迎的行程是「藍皮解憂號觀光列車」，使用文化幣可直接享有600元優惠價（原價699元）。若是13至15歲青年使用文化幣，600點再送600點，等於直接免費搭乘，鼓勵青年把握暑假尾聲出遊。

其他熱賣中的旅程路線，包含雄獅旅行社推出的重訪瑞芳礦山黃金歲月、漫遊三鶯藝術帶、探索六堆客家園區與水里蛇窯陶藝文化園區等，以及初來旅行社推出的走讀台灣系列－茶金北埔客家、南投廣興紙寮、南投水里蛇窯等一日遊路線。
 
文化部提醒，除暑期活動外，全年度仍有「獨立書店購書2點送1點」、「表演藝術青年席位」、「消費滿200點抽文化幣」及「新朋友邀請碼」等優惠持續進行，尚未領取或尚有餘額的青年朋友，請把握暑假尾聲，善用文化幣解鎖全台文化寶藏。

