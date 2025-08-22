　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退役飛官淪共諜！210萬賤賣國軍演訓、雄三機密　被判2年2月定讞

▲▼110年國慶大會預演,IDF經國號戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

▲退役飛官淪共諜，210萬賤賣國軍演訓、雄三飛彈機密，法院判2年2月定讞。（示意圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前空軍少校飛官史濬程退伍後被中共收買，負責在台灣發展情報組織、蒐集國軍資料，2021年吸收現役空軍攔管官許展誠洩漏雄三飛彈等機密，台中高分院今年3月判處他有期徒刑2年6個月，他不服判決上訴最高法院。最高法院21日審理後，部分駁回上訴，其中2年2個月徒刑定讞，其餘發回更審。

史濬程曾擔任中華民國空軍少校飛行官，民國97年（2008年）退伍後，在朋友的介紹下，他被中國的情治人員收買，在一間空殼公司的任職監事，實際上是負責在台灣發展情報組織、蒐集國軍資料，他的監事薪水則是蒐集情報、收買國軍人員的報酬。

史濬程2021年開始接觸時任空軍攔管官許展誠，他聲稱跟美軍有交流，希望許展誠提供國軍機密資料，並允諾給予報酬，許展誠因此在4年陸續提供他中共戰機擾台的國軍因應作為、演訓資料，以及雄三反艦飛彈作戰運用等許多機密資料。

史濬程收到許展誠提供的紙本資料後，先是拍照儲存，接著將紙本資料銷毀，再將資料傳送給中共情報人員，陸續拿到210萬元報酬，他也分次交付總計20萬元給予許展誠。事件直到2024年才曝光，史、許2人在偵訊期間坦承犯行，被檢方依違反貪污治罪條例、國家安全法等罪嫌起訴。

台中高分院今年3月審理案情，認定史濬程涉犯國安法「為中國蒐集公務上應秘密文書」既遂、未遂2罪，既遂罪判處2年2個徒刑、未遂罪則是10個月徒刑，合併執行2年6個月。史濬程不服上訴，最高法院21日審理後，認為既遂罪判決未違誤，駁回此部分上訴，維持2年2個月徒刑定讞，剩餘未遂罪則發回台中高分院更審。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黑幫男砸早餐店「打女店員」嗆警　竟是台積電外包工人
國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘
資深男星家中猝逝　享壽80歲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

退役飛官淪共諜！210萬賤賣國軍演訓、雄三機密　被判2年2月定讞

快訊／汐止驚傳街頭亂鬥　1人被刀刺胸送醫搶救

快訊／旗山1男陳屍公用女廁　8小時前借衛生紙急進入卻沒再出來

快訊／北市華江橋小黃自撞　車頭全毀卡汽機車分隔島

現役飛官洩雄三飛彈部署機密給中國　未「通匪」仍重判7年4月

快訊／告前夫家暴被反指想分產5千萬　前甜心議員發聲明反擊

新竹黑幫砸早餐店「打女店員」嗆警　竟是台積電外包工人

王大陸查個資被起訴　二度出庭堅決不認罪、拒和解

快訊／國3大貨車物品散落　南下龍井段塞3公里

獨／綁匪視訊監控肉票妻子！便衣警陪逛美食街　7hrs反制攻堅救人

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

虞書欣爆霸凌

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

退役飛官淪共諜！210萬賤賣國軍演訓、雄三機密　被判2年2月定讞

快訊／汐止驚傳街頭亂鬥　1人被刀刺胸送醫搶救

快訊／旗山1男陳屍公用女廁　8小時前借衛生紙急進入卻沒再出來

快訊／北市華江橋小黃自撞　車頭全毀卡汽機車分隔島

現役飛官洩雄三飛彈部署機密給中國　未「通匪」仍重判7年4月

快訊／告前夫家暴被反指想分產5千萬　前甜心議員發聲明反擊

新竹黑幫砸早餐店「打女店員」嗆警　竟是台積電外包工人

王大陸查個資被起訴　二度出庭堅決不認罪、拒和解

快訊／國3大貨車物品散落　南下龍井段塞3公里

獨／綁匪視訊監控肉票妻子！便衣警陪逛美食街　7hrs反制攻堅救人

40歲男戒掉2食物又養成1習慣　成功甩肉16公斤、血糖也穩定了

《怪奇物語》米莉芭比布朗宣布當媽！　21歲沒懷孕「直接領養」甜揭私密心聲

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　被關進鐵籠罰10萬元離開

退役飛官淪共諜！210萬賤賣國軍演訓、雄三機密　被判2年2月定讞

總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

快訊／汐止驚傳街頭亂鬥　1人被刀刺胸送醫搶救

核動力還需再等等　武漢航母樓更新曝下艘仍採常規動力

中央大學聯手美國德州名校　引領台灣能源轉型與太空發展

下個颱風「劍魚」可能生成！各國最新路徑預測　一路壓著向西走　

嘉縣115年全中運盛大揭幕　 吉祥物「Q寶」、「蛙寶」獨家亮相

【換了新爸爸？】搭電梯前還是威嚴把拔 進電梯後黃金獵犬都傻眼了

社會熱門新聞

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

即／汐止新台五路外勞打群架　

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

即／被前夫反指想分產5千萬　議員發聲明反擊

即／旗山1男陳屍公用女廁

台北101旁驚爆擄人勒贖　直播切手指+菸燙腳凌虐肉票

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

快訊／華江橋小黃自撞　車頭全毀卡汽機車分隔島

國際級導演性侵女友人　一審判3年8月

王大陸被起訴　堅決不認罪、拒和解

更多熱門

相關新聞

現役飛官洩雄三飛彈部署重判7年

現役飛官洩雄三飛彈部署重判7年

台日爆密簽備忘錄「防台灣有事」　外交部回應了

台日爆密簽備忘錄「防台灣有事」　外交部回應了

天下第一營共諜案　二審4士官遭判刑

天下第一營共諜案　二審4士官遭判刑

外交官遭誣共諜家屬挺罷　徐巧芯：真的有抓到

外交官遭誣共諜家屬挺罷　徐巧芯：真的有抓到

被徐巧芯烏龍爆料是共諜　外交官家屬發聲挺罷免：請還我們公道

被徐巧芯烏龍爆料是共諜　外交官家屬發聲挺罷免：請還我們公道

關鍵字：

共諜雄三

讀者迴響

熱門新聞

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

即／汐止新台五路外勞打群架　

資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

被爆兒子美國籍　黃國昌轟變態

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

孕肚貼「核廢料乾貯場」拍照！她籲台人去投票

減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面