退役飛官淪共諜！210萬賤賣國軍演訓、雄三機密　被判2年2月定讞

▲退役飛官淪共諜，210萬賤賣國軍演訓、雄三飛彈機密，法院判2年2月定讞。（示意圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前空軍少校飛官史濬程退伍後被中共收買，負責在台灣發展情報組織、蒐集國軍資料，2021年吸收現役空軍攔管官許展誠洩漏雄三飛彈等機密，台中高分院今年3月判處他有期徒刑2年6個月，他不服判決上訴最高法院。最高法院21日審理後，部分駁回上訴，其中2年2個月徒刑定讞，其餘發回更審。

史濬程曾擔任中華民國空軍少校飛行官，民國97年（2008年）退伍後，在朋友的介紹下，他被中國的情治人員收買，在一間空殼公司的任職監事，實際上是負責在台灣發展情報組織、蒐集國軍資料，他的監事薪水則是蒐集情報、收買國軍人員的報酬。

史濬程2021年開始接觸時任空軍攔管官許展誠，他聲稱跟美軍有交流，希望許展誠提供國軍機密資料，並允諾給予報酬，許展誠因此在4年陸續提供他中共戰機擾台的國軍因應作為、演訓資料，以及雄三反艦飛彈作戰運用等許多機密資料。

史濬程收到許展誠提供的紙本資料後，先是拍照儲存，接著將紙本資料銷毀，再將資料傳送給中共情報人員，陸續拿到210萬元報酬，他也分次交付總計20萬元給予許展誠。事件直到2024年才曝光，史、許2人在偵訊期間坦承犯行，被檢方依違反貪污治罪條例、國家安全法等罪嫌起訴。

台中高分院今年3月審理案情，認定史濬程涉犯國安法「為中國蒐集公務上應秘密文書」既遂、未遂2罪，既遂罪判處2年2個徒刑、未遂罪則是10個月徒刑，合併執行2年6個月。史濬程不服上訴，最高法院21日審理後，認為既遂罪判決未違誤，駁回此部分上訴，維持2年2個月徒刑定讞，剩餘未遂罪則發回台中高分院更審。