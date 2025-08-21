　
民生消費

3大披薩店最新優惠一次看　達美樂買1送2、必勝客199元起

▲▼達美樂推出「夢幻起司四喜披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂祭出買1送2優惠。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

《ETtoday新聞雲》整理3大速食店最新披薩優惠，包括達美樂買1送2，可享經典、招牌系列逾15種口味任選買1送1，再送大可樂：拿坡里推多款小披薩口味外帶特價139元，必勝客則下殺199元起。

●達美樂
達美樂即日起至8月31日祭出「買1送2」超殺優惠，可享經典或招牌系列披薩任選2個，再送大可樂1瓶，特價只要598元；披薩部分網羅超過15種口味選擇，包括在地食鮮總匯、道地美國、日式章魚燒、超級墨西哥、龍蝦舞沙拉等。

▲▼拿坡里（圖／業者提供）

▲拿坡里祭出2大快閃優惠。

●拿坡里
拿坡里即日起至8月31日前祭出2大快閃優惠，包括「外帶小披薩特價139元」，含多種口味，較原價可享48折折扣，比買1送1便宜，以及「外帶10塊炸雞下殺6折」，特價只要390元；美食卡會員則再加碼領券可享「外帶小披薩加Double Cheese買1送1」，優惠價340元。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客推大比薩199元、299元限時優惠。

●必勝客
必勝客即日起至8月22日、8月25日祭出「大比薩199元、299元」平日限定優惠，199元口味包括BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷共9種。

299口味推出和風章魚燒、海鮮、金沙黃金脆雞、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員共11種。

每日新聞精選

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

