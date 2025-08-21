陳明順父子將畫畫當全民運動　渡假村開辦體驗營遊覽車絡繹不絕

▲童年渡假村陳明順(圖左)、陳柏任父子致力於推展美術畫畫活動，希望讓學子們感受與體驗當台灣印象派實踐家的精彩與樂趣 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉童年渡假村陳明順花園推動全民美術將近10年，每年暑假更推出體驗營隊，歷年來已有將近上萬人參加，近幾年兒子加入團隊更讓他如虎添翼，兩人將自身畫功藉由臨摹畫作為基礎，推出適合全齡都可以動手畫畫看的體驗營隊，相當受到各學校、幼兒園及公司行號團體的青睞，一推出都是遊覽車一台接著一台來，兩父子可說是將畫畫當作全民運動在推動。

陳明順表示，歸功於台灣對美術教育的重視，現在醫院裡面也都有畫廊，還有文創走廊，就是要給患者能夠得到心靈上的滿足與喜悅;社區方面，也都有老人畫畫的活動，讓他們增加腦部方面的運動。學校，除了美術課程以外，也都參與校外美術課程，包括了很多的文教基金會、報社、民間團體都有舉辦每年的美術比賽。台灣可以說是在全球美術活動是一個相當活躍的國家。

陳明順又說，英國工業革命之後，整個產業都會需要藍圖，藍圖相對需要畫畫，也讓畫畫不限至於只是將來要當一個畫家，更包括產品的設計、建築的設計、景觀的設計，還有整體的交通網路設計總體的規劃，還有社區的公園的設計，每一個產業都要用的非常深度的美術、美學。

然而小朋友常畫畫，能夠運動腦部以及他的創作力。對於任何的學習包括語文、物理、數學、化學的研究與發展，都有非常深遠的影響，而渡假村每年舉辦畫畫的活動，參與的包括社區、學校，輔教單位、公司行號，親子活動都非常熱絡。

陳明順說，暑假體驗營歷年參與的估計有數千多人，從一開始推出，一個月的幾百人，到現在寒暑假都有上千人，也看見大家對美術的重視，年齡層更跨越老人、成人以及兒童。陳明順最近的畫畫作品，都以具象、印象以及抽象藝術，抽象藝術應用入選作品，由陳柏任現場加以說明。整個團隊都有帶整個活動的流程，都有規劃相當完整的時間，讓小朋友、還有社區的活動來這邊都能夠享受到原野的樂趣以及美術的薰陶。

陳柏任說，臨摹畫作的練習本是由他由初階的黑白素描轉而水彩，水彩再進階到油畫的作品，對於被問到協助爸爸這一段時間以來的感想，他說除了自己創作還可以培育下一代，看見孩子開心的笑容，自己也覺得很有成就感。

童年渡假村接下來要推出陳明順一景一油畫活動，包括臨摹美術、發明教育，還有現場的一景一油畫，總共將推出12個景18張圖，而18張圖可以畫成好幾種圖案。就好像莫內的乾草堆可以畫成20幅，他的睡蓮，也可以畫成20至30幅，只要根據個人的觀察力、想像力可以畫出好幾十幅令人非常賞心悅目的油畫作品。

陳明順7歲開始學畫、兒子陳柏任5歲開始學畫。兩個人小時候對畫畫都有相當投入;長大之後，陳明順經過幾十年的努力，今年已經是花甲之年。受恩師法國皇宮亞裔唯一評審國際特級大師恩師李元亨大師指導國際美術，國際水墨特大張碧寅大師指導基礎素描，華商，中商恩師們指導美術原理等等，也非常難得的成為法國皇宮、秋季、獨立的全獲選畫家。陳柏任同樣也是3大沙龍全獲選畫家。陳明順更是since1884、1903全球法國獨立、秋季的國際雙會員。