　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳明順父子將畫畫當全民運動　渡假村開辦體驗營遊覽車絡繹不絕

▲▼ 童年渡假村陳明順陳柏任父子致力於推展美術畫畫活動，讓學子們感受與體驗當台灣印象派實踐家的精彩與樂趣 。（圖／記者翁伊森攝）

▲童年渡假村陳明順(圖左)、陳柏任父子致力於推展美術畫畫活動，希望讓學子們感受與體驗當台灣印象派實踐家的精彩與樂趣 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉童年渡假村陳明順花園推動全民美術將近10年，每年暑假更推出體驗營隊，歷年來已有將近上萬人參加，近幾年兒子加入團隊更讓他如虎添翼，兩人將自身畫功藉由臨摹畫作為基礎，推出適合全齡都可以動手畫畫看的體驗營隊，相當受到各學校、幼兒園及公司行號團體的青睞，一推出都是遊覽車一台接著一台來，兩父子可說是將畫畫當作全民運動在推動。

▲▼ 童年渡假村陳明順陳柏任父子致力於推展美術畫畫活動，讓學子們感受與體驗當台灣印象派實踐家的精彩與樂趣 。（圖／童年渡假村提供）

陳明順表示，歸功於台灣對美術教育的重視，現在醫院裡面也都有畫廊，還有文創走廊，就是要給患者能夠得到心靈上的滿足與喜悅;社區方面，也都有老人畫畫的活動，讓他們增加腦部方面的運動。學校，除了美術課程以外，也都參與校外美術課程，包括了很多的文教基金會、報社、民間團體都有舉辦每年的美術比賽。台灣可以說是在全球美術活動是一個相當活躍的國家。

陳明順又說，英國工業革命之後，整個產業都會需要藍圖，藍圖相對需要畫畫，也讓畫畫不限至於只是將來要當一個畫家，更包括產品的設計、建築的設計、景觀的設計，還有整體的交通網路設計總體的規劃，還有社區的公園的設計，每一個產業都要用的非常深度的美術、美學。

▲▼ 童年渡假村陳明順陳柏任父子致力於推展美術畫畫活動，讓學子們感受與體驗當台灣印象派實踐家的精彩與樂趣 。（圖／童年渡假村提供）

然而小朋友常畫畫，能夠運動腦部以及他的創作力。對於任何的學習包括語文、物理、數學、化學的研究與發展，都有非常深遠的影響，而渡假村每年舉辦畫畫的活動，參與的包括社區、學校，輔教單位、公司行號，親子活動都非常熱絡。

陳明順說，暑假體驗營歷年參與的估計有數千多人，從一開始推出，一個月的幾百人，到現在寒暑假都有上千人，也看見大家對美術的重視，年齡層更跨越老人、成人以及兒童。陳明順最近的畫畫作品，都以具象、印象以及抽象藝術，抽象藝術應用入選作品，由陳柏任現場加以說明。整個團隊都有帶整個活動的流程，都有規劃相當完整的時間，讓小朋友、還有社區的活動來這邊都能夠享受到原野的樂趣以及美術的薰陶。

▲▼ 童年渡假村陳明順陳柏任父子致力於推展美術畫畫活動，讓學子們感受與體驗當台灣印象派實踐家的精彩與樂趣 。（圖／記者翁伊森攝）

陳柏任說，臨摹畫作的練習本是由他由初階的黑白素描轉而水彩，水彩再進階到油畫的作品，對於被問到協助爸爸這一段時間以來的感想，他說除了自己創作還可以培育下一代，看見孩子開心的笑容，自己也覺得很有成就感。

童年渡假村接下來要推出陳明順一景一油畫活動，包括臨摹美術、發明教育，還有現場的一景一油畫，總共將推出12個景18張圖，而18張圖可以畫成好幾種圖案。就好像莫內的乾草堆可以畫成20幅，他的睡蓮，也可以畫成20至30幅，只要根據個人的觀察力、想像力可以畫出好幾十幅令人非常賞心悅目的油畫作品。

▲▼ 童年渡假村陳明順陳柏任父子致力於推展美術畫畫活動，讓學子們感受與體驗當台灣印象派實踐家的精彩與樂趣 。（圖／童年渡假村提供）

陳明順7歲開始學畫、兒子陳柏任5歲開始學畫。兩個人小時候對畫畫都有相當投入;長大之後，陳明順經過幾十年的努力，今年已經是花甲之年。受恩師法國皇宮亞裔唯一評審國際特級大師恩師李元亨大師指導國際美術，國際水墨特大張碧寅大師指導基礎素描，華商，中商恩師們指導美術原理等等，也非常難得的成為法國皇宮、秋季、獨立的全獲選畫家。陳柏任同樣也是3大沙龍全獲選畫家。陳明順更是since1884、1903全球法國獨立、秋季的國際雙會員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
俄大規模空襲烏克蘭！　波蘭戰機急升空
晶片關稅最高300%！　日經：台積電恐「付出更多」
快訊／港系券商掰了！　金管會同意解散
看3次中醫被收27萬！　台中衛生局開鍘
減稅減負擔！　卓榮泰宣布：明年「3種家庭」免繳綜所稅
「14片櫛瓜賣880元」獲必比登推薦　網揶揄：貴得有理？
「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳明順父子將畫畫當全民運動　渡假村開辦體驗營遊覽車絡繹不絕

友聯獅子會送「愛心傘」　病患就醫雨天免煩惱

竹市小小策展人培力計畫圓滿成功　開啟孩子策展初體驗

竹市長照服務展成效　守護逾7,000家庭

高報酬、假官員、視訊戲　屏東阿甘局長揭詐騙3大陷阱

防非法棄置！花蓮廢棄物車輛加裝GPS即時追蹤　全縣315車納管

太魯閣峽谷藝術音樂會今年6場　8月底首發2場

合歡山沿路撒冥紙！民眾PO網檢擧：至少100多張　可提供整路影像

80歲免評聘看護移工即日起上路！檢附年齡證明即可提出申請

災後石綿瓦清運量能不足　陳亭妃兩度質詢要求中央協助

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

陳明順父子將畫畫當全民運動　渡假村開辦體驗營遊覽車絡繹不絕

友聯獅子會送「愛心傘」　病患就醫雨天免煩惱

竹市小小策展人培力計畫圓滿成功　開啟孩子策展初體驗

竹市長照服務展成效　守護逾7,000家庭

高報酬、假官員、視訊戲　屏東阿甘局長揭詐騙3大陷阱

防非法棄置！花蓮廢棄物車輛加裝GPS即時追蹤　全縣315車納管

太魯閣峽谷藝術音樂會今年6場　8月底首發2場

合歡山沿路撒冥紙！民眾PO網檢擧：至少100多張　可提供整路影像

80歲免評聘看護移工即日起上路！檢附年齡證明即可提出申請

災後石綿瓦清運量能不足　陳亭妃兩度質詢要求中央協助

道奇好消息！Kiké睽違45天3A復出　首戰敲2安、1打點

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

中信銀、統一集團發行Uniopen聯名卡　首年發卡量衝刺百萬張

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

菊池雄星990K登大聯盟日本投手第5　改變配球繳HQS好投

正確補妝流程一次學會！面紙按壓＋棉花棒　從油膩臉變回精緻妝

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：以政治鬥爭為樂

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

地方熱門新聞

台中公車爆口角！司機訓女學生：手要舉過頭

快開學了！台東17校還缺老師　校方出奇招徵人

桃園埤塘停止「種電」　四大原則設置光電設施

823核三延役公投　朱立倫8/21桃園場宣講

海巡馬祖岸巡隊新任隊長布達　分署長親臨勗勉

9月初停水39小時　彰化8.1萬戶受衝擊

桃園榮獲污水下水道建設　表現傑出獎

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單

即／自來水公司拚趕工　台中提早4小時恢復供水

台南安平大樓藏毒！台南警突擊搜出42個「喪屍煙彈」

雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

竹市議員通報「山上有蛇」掀筆戰

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

穿越百年前府城！台南市立博物館推1日限定「府城試煉日」

更多熱門

相關新聞

LaLaport來了！南港最強5大生活圈揭密　在地揭高CP值路段

LaLaport來了！南港最強5大生活圈揭密　在地揭高CP值路段

南港近來話題不斷，有漢來飯店、LaLaport、輝達等等，那房市表現如何？最新一集《地產詹哥老實說》邀請中信房屋南港昆陽加盟店經理陳柏任，他詳盡分析南港房市，點出高CP值路段，也直言由於南港有「10大建設」加持，受打房衝擊小。

渡假村假日語言繪畫體驗營　感受藝術創作樂趣

渡假村假日語言繪畫體驗營　感受藝術創作樂趣

中醫師陳明順《心情點滴》個展登場

中醫師陳明順《心情點滴》個展登場

陳柏任舉重退賽　賽後未受訪

陳柏任舉重退賽　賽後未受訪

快訊／舉重陳柏任放棄挺舉退賽沒能獲得排名

快訊／舉重陳柏任放棄挺舉退賽沒能獲得排名

關鍵字：

童年渡假村陳明順畫畫活動全民美術陳柏任

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面