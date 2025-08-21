　
3C家電

蘋果釋出iOS 18.6.2修補「駭客級」漏洞！呼籲iPhone用戶快更新

▲▼ 。（圖／MacRumors）

▲iOS18.6.2 。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

蘋果再度釋出系統更新。繼上週推出iOS18.6.1之後，今（21日）官方發布iOS 18.6.2，主要著重在安全性修正。蘋果呼籲所有符合資格的iPhone與iPad用戶立即安裝，以確保裝置安全。

根據蘋果公布的安全文件，這次修補的漏洞存在於ImageIO模組，屬於「記憶體越界寫入」問題。攻擊者可能透過惡意圖片檔案造成裝置記憶體損毀，進而執行任意程式碼。更值得注意的是，該漏洞疑似已遭利用於針對性攻擊，顯示風險等級極高。

更新適用於iPhone XS以上機型，以及多款iPad機種。蘋果表示已經透過額外邊界檢查進行修復，並強調此為重要安全性更新，建議所有用戶安裝。

除了iOS與iPadOS，蘋果同步釋出macOS Sequoia 15.6.1、macOS Sonoma 14.7.8等版本，也都針對相同漏洞進行修正。

由於新一代iOS 26預計9月正式登場，外界推測iOS 18.6.2很可能是iOS 26前的最後一次安全性更新。蘋果也將從iOS 26 開始調整命名方式，讓不同裝置的系統與年份一致，避免混淆。

官方安全更新說明可參考 Apple 支援頁面

