國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

▲▼川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

▲ 川普18日在白宮會晤澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲國家傳出正積極敦促美國總統川普在羅馬尼亞部署F-35戰鬥機，向烏克蘭提供安全保障，做為終結俄烏戰爭的關鍵措施，多國軍方高層正就此項戰略部署進行密集討論。

英媒《泰晤士報》獨家報導，歐洲高階軍事將領正積極商討將美軍F-35戰機部署至羅馬尼亞的可行性。北約正在該國興建歐洲規模最大的空軍基地，目的是嚇阻俄羅斯再次入侵烏克蘭。而川普18日明確排除派遣美軍地面部隊進駐烏克蘭的可能性，但承諾願提供「空中」支援，作為美國安全保障的一環。

川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖舉行會談後，各國軍方高層隨即在華府召開會議，深入探討美國軍事支援具體細節。美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）主持會議，與會者包括英國、德國、法國、芬蘭及義大利等國高階將領，討論美國安全保障問題。

羅馬尼亞的米哈爾柯加尼加努空軍基地（Mihail Kogalniceanu Airbase）被視為最可能的部署地點，該基地目前負責執行北約在黑海上空的空中警戒任務，曾在伊拉克戰爭期間作為美軍重要據點。除在羅馬尼亞部署美軍戰機外，歐洲各國也尋求美國在其他關鍵領域的持續承諾。

歐洲希望美國保證繼續提供衛星導航及偵察服務，並承諾持續供應愛國者飛彈及NASAMS防空系統，協助烏克蘭抵禦俄軍攻擊。此外，各國也要求美方允許偵察機在黑海上空執行任務。英國皇家空軍自戰爭初期便使用鉚釘聯合（Rivet Joint）偵察機執行任務，但這款波音製造的飛機需美國批准才能飛行。

在「自願聯盟」（Coalition of the Willing）框架下，英國提出向烏克蘭西部派遣颱風戰鬥機和一支3000至5000人的訓練部隊，法國、加拿大及澳洲也可能向烏國西部派兵，但俄羅斯強烈反對任何西方軍隊部署計劃。

俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）20日主張，應給予莫斯科及北京對西方對烏軍事支援的否決權，並批評北約針對安全保障的討論是「死路一條」。他稱2022年在伊斯坦堡討論的俄烏安全保障是「很好的範例」，該提案賦予美、英、法、中、俄等聯合國安理會5個常任理事國對烏克蘭軍事支援的否決權，實質上使克宮得以阻止任何援烏行動。

對於普丁與澤倫斯基可能舉行的會談，拉夫羅夫態度模糊。白宮此前於18日表示，應在川普提議進行三方峰會前舉行俄烏會談；拉夫羅夫20日僅回應，普丁正考慮「提高現有會談的代表團團長層級」。但今年以來在伊斯坦堡舉行的三輪和平談判進展有限，且基本上遭到克里姆林宮蔑視。

恐怖台中男持刀砍殺前女友、岳母　黑歷史曝光
李洋傳接運動部長！年收上看600萬　經紀人回應
黃偉哲貼文被翻「去死！祝大家平安」　市府：已要求平台檢討改善
快訊／刑事局新一波刑警大隊長人事令　14人名單曝光
快訊／地震打亂台鐵　4路段慢行延誤
快訊／台64重大車禍　騎士倒地命危
被當山老鼠！　一家五口遭「亮槍拿警棍」攔車
快訊／侯漢廷翻車道歉！　郭智輝回應了
規模5.1極淺層地震！　氣象署：為0121大埔餘震
黃偉哲地震文被FB翻譯「去死！祝大家平安」　嚇壞網友急刪文

