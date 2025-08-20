他被騙太多次「拿55萬假鈔反擊」　車手下場要關8個月

記者黃翊婷／台北報導

阿清（化名）加入詐騙集團擔任車手，今年5月間他依照指示前往約定地點，向受害者收取55萬元現金後隨即離去；但受害者早已看破詐團的手法，交出去的錢都是假鈔，並與警方合作聯手逮人。台北地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處阿清有期徒刑8個月。

▲阿清拿到的55萬元通通都是假鈔。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿清與真實身分不詳的「波波歷險記」、「昌王」、「宗」等人，都是詐騙集團的成員，該詐團成員在今年3月間透過LINE鎖定受害者A男，聲稱可以加入國際黃金倍增計畫投資獲利。

不過，由於A男先前曾多次遭到詐騙，這次他立刻發現異狀，並事先與警員聯繫，然後假裝答應詐團的要求，準備50萬元假鈔與車手阿清碰面。阿清依照「波波歷險記」的指示，在同年5月間前往指定地點收取款項，隨後離開，結果被警方一路跟監，最終在新北市落網。

阿清到案之後對於上述犯行均坦承不諱，僅辯稱自己在本案中沒有獲得報酬。台北地院法官認為，阿清擔任詐團面交車手，增加他人財產法益受害的危險，行為確實不該，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑8個月，全案仍可上訴。