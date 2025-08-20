　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他被騙太多次「拿55萬假鈔反擊」　車手下場要關8個月

記者黃翊婷／台北報導

阿清（化名）加入詐騙集團擔任車手，今年5月間他依照指示前往約定地點，向受害者收取55萬元現金後隨即離去；但受害者早已看破詐團的手法，交出去的錢都是假鈔，並與警方合作聯手逮人。台北地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處阿清有期徒刑8個月。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲阿清拿到的55萬元通通都是假鈔。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿清與真實身分不詳的「波波歷險記」、「昌王」、「宗」等人，都是詐騙集團的成員，該詐團成員在今年3月間透過LINE鎖定受害者A男，聲稱可以加入國際黃金倍增計畫投資獲利。

不過，由於A男先前曾多次遭到詐騙，這次他立刻發現異狀，並事先與警員聯繫，然後假裝答應詐團的要求，準備50萬元假鈔與車手阿清碰面。阿清依照「波波歷險記」的指示，在同年5月間前往指定地點收取款項，隨後離開，結果被警方一路跟監，最終在新北市落網。

阿清到案之後對於上述犯行均坦承不諱，僅辯稱自己在本案中沒有獲得報酬。台北地院法官認為，阿清擔任詐團面交車手，增加他人財產法益受害的危險，行為確實不該，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府「補貼換入股」　台積電：不回答假設性議題
連女警都打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝
把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天
快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前
罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失
快訊／PCB雙妖出事！大股東賣股殺跌停
彰化120隻羊遭毒殺！大量暴斃
5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道大貨車突左偏撞轎車！駕駛撿打火機釀禍　驚險畫面曝

連女警都被打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝

受害者沒上當放鳥車手　他「蹲點監視」被警抓包

通緝犯逃7年闖紅燈遭攔查　報弟弟資料辯「我鼻子整過」仍破功

彰化120隻羊遭毒殺！飼主控地主為漲租「下藥滅羊」：大多已懷孕

5億高中生案夏朝源法院外被揍　美髮師動手嗆「來告」這下慘了

他被騙太多次「拿55萬假鈔反擊」　車手下場要關8個月

性侵幼女18次！獸父逃14年還當老闆…被逮又割電子腳鐐遭重判

借打火機被拒！神明前圍毆街友15mins...8天後不治　3煞下場曝

遭偷襲持藍波刀反擊狂刺23刀奪命！他辯「正當防衛」遭判12年半

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

國道大貨車突左偏撞轎車！駕駛撿打火機釀禍　驚險畫面曝

連女警都被打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝

受害者沒上當放鳥車手　他「蹲點監視」被警抓包

通緝犯逃7年闖紅燈遭攔查　報弟弟資料辯「我鼻子整過」仍破功

彰化120隻羊遭毒殺！飼主控地主為漲租「下藥滅羊」：大多已懷孕

5億高中生案夏朝源法院外被揍　美髮師動手嗆「來告」這下慘了

他被騙太多次「拿55萬假鈔反擊」　車手下場要關8個月

性侵幼女18次！獸父逃14年還當老闆…被逮又割電子腳鐐遭重判

借打火機被拒！神明前圍毆街友15mins...8天後不治　3煞下場曝

遭偷襲持藍波刀反擊狂刺23刀奪命！他辯「正當防衛」遭判12年半

網紅「安哥」談已逝女友淚崩：我連靈骨塔在哪都不知道

有蜜柑狗、水滴寶「石岡熱氣球嘉年華」3天升空　免費接駁懶人包

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

戰遊網新作《World of Tanks: HEAT》公開　10v10英雄戰車颯爽登場

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師酸：詐團應該高興死

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

社會熱門新聞

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

人妻劈2男！暈船渣男6年「為他裝避孕器」

即／仙塔律師慘了　助銷贓黃金豪車求刑1年

人妻與小王摩鐵激戰7次！當場被老公堵到　她寫偷腥紙條認了

台中男帶妹開房挨告性侵！喊冤：她是我小三

更多熱門

相關新聞

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

中國廣東一名17歲周姓少女，被指控「設局」把黃姓男友賣到緬甸詐騙園區當「豬仔」，賺取10萬人民幣（約新台幣42萬元）後，還直奔泰國度假10天，如今已面臨起訴。

77老大「169萬YT頻道被盜」　詐騙開直播5萬人觀看

77老大「169萬YT頻道被盜」　詐騙開直播5萬人觀看

詐騙多到惹怒法官！　庭上直噹被害者：能不能聰明點？

詐騙多到惹怒法官！　庭上直噹被害者：能不能聰明點？

兆豐銀涉詐戶存不到千元今起可關帳　聯邦銀ATM下周實施2新制

兆豐銀涉詐戶存不到千元今起可關帳　聯邦銀ATM下周實施2新制

男投資「品牌威士忌」遭詐15萬　郵局通報攔阻

男投資「品牌威士忌」遭詐15萬　郵局通報攔阻

關鍵字：

台北地院車手詐騙

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台中傳去年超徵75億

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面