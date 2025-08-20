警：黑道砸店情緒失控不適逮捕！　派出所Google被灌爆關閉

▲新竹醉漢怒砸早餐店，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／沈榮欽）

記者葉國吏／綜合報導

新竹市近日一名男子，在早餐店借廁所遭拒竟砸店、毆打店員，警方到場將他帶回，卻最後卻以「情緒不穩不宜逮捕」為由放人，結果男子又回到店外叫囂。這位所長的服務單位也因此被網友肉搜，Google評論被一星灌爆，南門派出所也緊急關閉評論。

事情發生在16日清晨，一名喝醉的李姓男子跑到林森路一家早餐店要求使用廁所，但因廁所屬於樓上房東共用，店家好言拒絕。不料，男子情緒失控，自稱幫派成員，砸了櫃檯物品，甚至掌摑女店員。警方到場後，所長胡育任表示男子情緒不穩不適合逮捕，僅口頭告誡後便將人放走。

▲新竹市警察局第三分局南門派出所的Google評論被灌爆。（圖／翻攝Google）

事後李男竟然回到店家繼續咆哮挑釁，許多網友看到影片相當憤怒，紛紛到所長的服務單位「新竹市警察局第三分局南門派出所」留言洗版「爛透⋯ 搞不懂這間派出所存在的意義」、「很棒的所長，溫柔體貼善解人意。做錯事都會柔性勸導的感覺，讚讚讚」。

▲南門派出所被灌爆。（圖／翻攝臉書）

臉書粉專「市警察局第三分局南門派出所」也被網友洗版「原來只要喝酒醉砸店 再加上所長說的只要情緒失控 就能不適合被逮捕 哇 真是重新上了一課了欸」；Google評論則因為被灌爆暫時關閉評論。根據華視新聞報導，對於網友怒火，分局長回應表示，針對所長說明內容有不夠精確部分，本分局深表歉意。