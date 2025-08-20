　
社會 社會焦點 保障人權

新竹囂張黑衣男還在外面趴趴走！警認了處置有疏失...將研議懲處

▲▼新竹醉漢怒砸早餐店，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／沈榮欽）

▲黑衣男借廁所失敗，竟掌摑女店員，被保護管束仍不怕，二度上門嗆聲。（圖／翻攝臉書／沈榮欽）

記者邱中岳／新竹報導

新竹市警察局第三分局南門派出所16日凌晨接獲報案，一名黑衣男到早餐店借廁所被拒，盛怒之下推倒門口送貨機車，將桌上的餐點全部掃落，雙方發生口角爭執，店裡一名女店員還被呼巴掌，事後警員到場將男子帶回，但1個多小時後男子竟又折返繼續嗆聲，民眾認為警方處理有疏失，新竹市警局也將依規定進行相關懲處。

警方調查，李姓男子16日清晨5時許前往新竹市一家早餐店借廁所，但被店家婉拒，惱羞成怒的李男竟然推倒放置在路邊的送貨機車，並將桌上販售的早餐揮落地面，店家與李男發生口角爭執，其中一名店員立刻報案請警員到場，另名黑衣女店員與李男爭執過程中，還遭呼巴掌，李男甚至還丟擲打火機。

警員獲報到場處理，發現李男渾身散發酒氣，並且情緒激動，與店家仍持續口角，警員認為其酒後情緒失控，立刻朝李噴辣椒水制止其行為，並帶回派出所逕行保護管束；李男後來自稱情緒穩定、要回公司上班，警員告誡後讓其離去，但李不甘心又折返早餐店。

未料同日上午6時50分，李男再度回到早餐店前咆哮，店家再次報警，警方趕抵現場時並未發生肢體衝突，李男見狀隨即離開。隨後，被害女店員於8時35分前往南門派出所，完成傷害、毀損及恐嚇之告訴筆錄，警方已通知李男於19日到案製作筆錄，並依相關罪嫌函送新竹地檢署偵辦。

當時警方並沒有以現行犯逮捕李姓男子，事後才將人通知到案，並且依照相關規定「函送」地檢署偵辦，導致李姓男子還可以二度返回早餐店嗆聲。

派出所警員事後被批評，當天沒有依照現行犯規定逮人，新竹市警局也表示，當天到場發現李有脫序行為，但是並不知道有出手傷人，警員當場因先行處理李男酒後脫序失控壓制，所以並未詢問店家事件始末，新竹市警局也將在20日周報提出檢討，另外也將依照規定懲處疏失人員。

警方呼籲，民眾應避免不理性行為，任何暴力與不法事件，警方均將秉持「從速、從嚴」原則依法偵辦，絕不寬貸，持續展現守護市民生命財產安全的決心。

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

