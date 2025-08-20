　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　孔劉、楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場！NB今夏最強雙神鞋你還沒入手？

▲▼New Balance,NB,夏天,暑假,471,2010,張員瑛,IU,楊祐寧,林奕嵐,穿搭,鞋子。（圖／業者提供）

▲New Balance 今夏端出兩大話題鞋款471與2010，以高顏值與高實穿度雙管齊下。（圖／New Balance提供，下同）

消費中心／綜合報導

潮流榜Top1！2025夏季穿搭必收「霸榜級」明星款

夏日休閒出遊或是出國放風，一雙好穿又能撐起造型的鞋款，都是不可或缺的關鍵。New Balance今夏端出兩大話題鞋款471與2010，以高顏值與實穿度雙管齊下，直接霸榜今年暑假鞋款銷售排行。不只韓星「國民天后」IU李知恩、「人間 MIU MIU」張員瑛、韓國穿搭名模金寶拉（IG @wanna._b）接連上腳，近期更能在台灣社群上也能看到新生代演員林奕嵐、時尚新星Lily許韶恩也曝光471，繽紛多巴胺配色更讓街拍與度假照一秒出片，搭配薄底鞋的熱潮與雙鞋帶趣味搭法，瞬間在今年社群上洗版，成為女孩鞋櫃中甜酷首選。另一雙讓人熱議的則是被眾人視為復古鞋黑馬的2010，不只是眾多潮牌聯名指定款，就連「韓國四大公共財」之一孔劉，與台灣「國民老公」楊祐寧都上腳演繹，示範NB 2010是如何完美結合千禧復古鞋型與新時代的機能美學，創造出能駕馭日常及假日街頭的百搭鞋款，無論你是追求亮眼時髦，還是偏好沉穩內斂，這兩雙鞋都能穿出獨有個性，封頂今夏必收潮鞋榜單！

▲▼ nb 。（圖／nb）

▲無論你是追求甜酷美型，還是偏好沉穩內斂，這兩雙鞋都能穿出專屬個性，輕鬆搭出個人特色，直接封頂今夏出遊鞋履榜單！



復古甜酷風代表：NB 471多巴胺配色一穿瞬間鎖定焦點

今年夏天，NB 471以「顏值」殺出重圍，推出豐富的多巴胺配色：夕暮橘、海洋藍、墨影黑、曦光白、柔木棕、青草綠。從溫暖活力到清冷低調，滿足潮人不同色系的穿搭需求。外型延伸自NB經典跑鞋的流線復古輪廓，搭配近期流行的薄底外型與窄楦設計，有著絕佳修飾腿型跟身材比例效果，輕鬆打造「甜中帶酷」的時髦感。最令人著迷的是它能因應不同場景的百變穿搭需求，論是像張員瑛一樣以俏麗短裙詮釋的青春感；還是混搭寬褲、oversized外套的率性造型，都能瞬間成為造型焦點。穿上它，你不只是「準備出門」，還得準備好被街拍攝影師鎖定。

▲▼New Balance,NB,夏天,暑假,471,2010,張員瑛,IU,楊祐寧,林奕嵐,穿搭,鞋子。（圖／業者提供）

▲New Balance 471，不僅承襲流線輪廓，更以輕量薄底與窄楦俐落鞋型，成功打造出甜中帶酷的時髦造型。

除了甜酷風，想跟著IU穿搭清新率性路線？不妨試試這組神搭配：米白POLO上衣配白色長褲，腳踩柔木棕471，為簡約日常瞬間增添層次感；或和影劇新星林奕嵐走上更個性酷帥的風格：細肩帶牛仔洋裝，拉滿夏天清爽感，視覺效果超加分。下一秒再換上皮外套和皮革五分褲，以夕暮橘471平衡時髦前衛感，保留帥氣又加入活潑點綴，創造獨有的穿搭亮點！

▲▼ nb 。（圖／nb）

▲可以向IU學習清新率性的風格，米白POLO上衣配白色長褲，腳踩棕色鞋款，讓整套日常Look簡約中更有層次。

不管是甜酷、街頭或極簡，NB 471都能完美駕馭。輕薄中底讓腳感輕盈不累腳，透氣網布和柔軟鞋舌則在悶熱天氣裡依舊保持舒適，不只外型好看，還能輕鬆應付一整天多場景的切換。從清晨的街角咖啡館，午後的隨性漫遊，再走進夜色裡的微醺聚會，471都能跟上你的步伐。期間限定還附上一組限量「同色系雙鞋帶」，可以隨心替換或交錯綁法。讓今天的你甜美，明天的你又酷又颯。數量可不是無限，晚一步，可能就要等下一波才有機會入手！

▲▼New Balance,NB,夏天,暑假,471,2010,張員瑛,IU,楊祐寧,林奕嵐,穿搭,鞋子。（圖／業者提供）

▲期間限定附贈限量「同色系雙鞋帶」一組，可以隨心替換或交錯綁法。

延續夏日鞋履的話題焦點，NB 2010則將目光鎖定在另一端，為追求機能與質感並行的潮流人士，提供全能的穿搭解答。

▲▼ nb 。（圖／nb）

▲孔劉穿上2010，展現寫意自在風格。

NB 2010機能×質感一次到位　楊祐寧示範酷暑City風穿搭

看到2010的第一眼，就會感受到這些鞋隱藏著美製9系列的影子，NB熟悉的經典復古輪廓卻不落俗套。鞋面麂皮與網布的拼接出豐富的層次感，讓整體視覺不只保有「復古」，還多了點機能風味的俐落感；腳下則搭載與熱賣鞋款1906R、2002R同款，保有穩定支撐力的ABZORB中底，帶來軟Q回彈的舒適腳感，長時間行走也不怕疲累。


私服穿搭一向超有型的質感男星楊祐寧，用兩套造型親自示範NB 2010的百搭魅力！楊祐寧穿著直條紋白襯衫與卡其西裝褲，腳踩灰白黑配色的 2010，舉手投足間散發低調而穩重的熟男氣場，像是在城市中優雅穿梭的故事主角。而換上白 T 與牛仔短褲，腰間隨性系著一件淺藍色襯衫，再搭配以粉橘為底、與淺藍N字Logo的2010，整體造型散發隨性率真的大男孩夏日活力，彷彿下一刻就能踏上不設限的夏日冒險。對楊祐寧來說，NB 2010 不只是外型百搭的鞋，更是一種生活態度，無論是街頭探索、通勤日常或是輕旅行，都能輕鬆撐起穿搭，展現「簡約但不無聊、低調卻超有型」的日常態度。

▲▼New Balance,NB,夏天,暑假,471,2010,張員瑛,IU,楊祐寧,林奕嵐,穿搭,鞋子。（圖／業者提供）

▲New Balance 2010，不只外型細節滿載，更穿出步步有感的舒適腳感。這雙鞋不僅擁有濃厚機能風格，更帶有濃濃「City Boy／City Girl」的低調時尚感。

不只男生能駕馭，IU也親自示範2010的魅力 !以寬版短褲搭配中性機能外套，輕鬆演繹率性又甜美的造型，讓女孩們照樣能輕鬆穿出帥氣俐落感。不論是City Boy、City Girl，NB 2010 都是 「愈看愈耐看」的實力派時尚選品。不想太浮誇，又希望穿得出眾有型？2010 就是你這個夏天最安心的質感搭檔！

▲▼New Balance,NB,夏天,暑假,471,2010,張員瑛,IU,楊祐寧,林奕嵐,穿搭,鞋子。（圖／業者提供）

▲IU也親自示範2010的魅力 !她以寬褲搭配中性機能外套，輕鬆演繹率性又帥氣的造型，證明這雙鞋對女孩同樣友好，照樣能穿出帥氣俐落感。

▲▼New Balance,NB,夏天,暑假,471,2010,張員瑛,IU,楊祐寧,林奕嵐,穿搭,鞋子。（圖／業者提供）

▲不想太浮誇，又希望穿得出眾有型？NB 2010 就是你這個夏天最安心的質感搭檔。

現在入手最剛好！夏季百搭鞋王一次收，穿搭升級就趁現在

無論是週末輕旅行、城市散步還是日常通勤，能夠多場景切換、好穿又有型的鞋，就是造型升級的關鍵。這個暑假，New Balance 甜酷亮眼的 471 與低調有型的 2010，不只在社群上霸榜，更有「國民天后」IU 李知恩、「人間 MIU MIU」張員瑛與「韓國四大公共財之一」孔劉、「國民老公」楊祐寧親自上腳示範，成為今年夏天的明星穿搭密碼。現在入手把明星同款、話題保證穿進日常。即日起，全台 New Balance 指定門市與官方網站同步販售中，數量有限，搶先一步，才能先穿先帥！

NB 471與2010線上傳送門▶ ▶

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府「補貼換入股」　台積電：不回答假設性議題
連女警都打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝
把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天
快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前
罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失
快訊／PCB雙妖出事！大股東賣股殺跌停
彰化120隻羊遭毒殺！大量暴斃
5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　孔劉、楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場！NB今夏最強雙神鞋你還沒入手？

刮刮樂千萬回饋祭開搶！「三重收穫」超有感　超商購物金早買早享用！

7-11首創「商品許願池」功能！會員訂閱制「咖啡最高省770元」

超商推出「御飯糰娃包」！集點免費換飯糰、痛包+超萌擦手巾

7-11限5天咖啡飲料「買2送2」！滿千回饋150元　送超萌保冷袋

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　孔劉、楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場！NB今夏最強雙神鞋你還沒入手？

刮刮樂千萬回饋祭開搶！「三重收穫」超有感　超商購物金早買早享用！

7-11首創「商品許願池」功能！會員訂閱制「咖啡最高省770元」

超商推出「御飯糰娃包」！集點免費換飯糰、痛包+超萌擦手巾

7-11限5天咖啡飲料「買2送2」！滿千回饋150元　送超萌保冷袋

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

戰遊網新作《World of Tanks: HEAT》公開　10v10英雄戰車颯爽登場

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師酸：詐團應該高興死

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

台南連4年0摘星！僅「30店獲必比登」　粉專笑：台南人從不岔曉

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

消費熱門新聞

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

7-11首創推出「商品許願池」功能

超商推「御飯糰娃包」集點免費換

7-11「芒果慕斯霜淇淋」第2支半價

漢堡王「三牲漢堡」升級回歸

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

德國雙人首發路跑送高CP物資包

超商咖啡周一優惠！7-11濃美式6杯188元

達美樂聯名哈根達斯推可可冰山披薩

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

超商聯名「南機場夜市」台式美食齊發

更多熱門

相關新聞

夏季底妝清透持久技巧

夏季底妝清透持久技巧

夏季底妝想要畫出通透感、同時兼具持妝度，除了粉底本身的選擇外，上妝順序甚至粉底薄厚其實都是關鍵！這次帶來韓系清透底妝技巧，粉底前先上腮紅、唇彩等有色彩妝其實更可以增加自然血色感，新手也能快速上手

韓年輕人迷上「Teto、Egen」人格

韓年輕人迷上「Teto、Egen」人格

張員瑛鑽錶上手

張員瑛鑽錶上手

鞋頭必關注本週最新球鞋

鞋頭必關注本週最新球鞋

女老師「緊身穿搭」　網批：學生無法專心

女老師「緊身穿搭」　網批：學生無法專心

關鍵字：

New BalanceNB夏天暑假4712010張員瑛IU楊祐寧林奕嵐穿搭鞋子

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台中傳去年超徵75億

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面