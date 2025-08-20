IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　孔劉、楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場！NB今夏最強雙神鞋你還沒入手？

▲New Balance 今夏端出兩大話題鞋款471與2010，以高顏值與高實穿度雙管齊下。（圖／New Balance提供，下同）

潮流榜Top1！2025夏季穿搭必收「霸榜級」明星款

夏日休閒出遊或是出國放風，一雙好穿又能撐起造型的鞋款，都是不可或缺的關鍵。New Balance今夏端出兩大話題鞋款471與2010，以高顏值與實穿度雙管齊下，直接霸榜今年暑假鞋款銷售排行。不只韓星「國民天后」IU李知恩、「人間 MIU MIU」張員瑛、韓國穿搭名模金寶拉（IG @wanna._b）接連上腳，近期更能在台灣社群上也能看到新生代演員林奕嵐、時尚新星Lily許韶恩也曝光471，繽紛多巴胺配色更讓街拍與度假照一秒出片，搭配薄底鞋的熱潮與雙鞋帶趣味搭法，瞬間在今年社群上洗版，成為女孩鞋櫃中甜酷首選。另一雙讓人熱議的則是被眾人視為復古鞋黑馬的2010，不只是眾多潮牌聯名指定款，就連「韓國四大公共財」之一孔劉，與台灣「國民老公」楊祐寧都上腳演繹，示範NB 2010是如何完美結合千禧復古鞋型與新時代的機能美學，創造出能駕馭日常及假日街頭的百搭鞋款，無論你是追求亮眼時髦，還是偏好沉穩內斂，這兩雙鞋都能穿出獨有個性，封頂今夏必收潮鞋榜單！

▲無論你是追求甜酷美型，還是偏好沉穩內斂，這兩雙鞋都能穿出專屬個性，輕鬆搭出個人特色，直接封頂今夏出遊鞋履榜單！









復古甜酷風代表：NB 471多巴胺配色一穿瞬間鎖定焦點

今年夏天，NB 471以「顏值」殺出重圍，推出豐富的多巴胺配色：夕暮橘、海洋藍、墨影黑、曦光白、柔木棕、青草綠。從溫暖活力到清冷低調，滿足潮人不同色系的穿搭需求。外型延伸自NB經典跑鞋的流線復古輪廓，搭配近期流行的薄底外型與窄楦設計，有著絕佳修飾腿型跟身材比例效果，輕鬆打造「甜中帶酷」的時髦感。最令人著迷的是它能因應不同場景的百變穿搭需求，論是像張員瑛一樣以俏麗短裙詮釋的青春感；還是混搭寬褲、oversized外套的率性造型，都能瞬間成為造型焦點。穿上它，你不只是「準備出門」，還得準備好被街拍攝影師鎖定。

▲New Balance 471，不僅承襲流線輪廓，更以輕量薄底與窄楦俐落鞋型，成功打造出甜中帶酷的時髦造型。

除了甜酷風，想跟著IU穿搭清新率性路線？不妨試試這組神搭配：米白POLO上衣配白色長褲，腳踩柔木棕471，為簡約日常瞬間增添層次感；或和影劇新星林奕嵐走上更個性酷帥的風格：細肩帶牛仔洋裝，拉滿夏天清爽感，視覺效果超加分。下一秒再換上皮外套和皮革五分褲，以夕暮橘471平衡時髦前衛感，保留帥氣又加入活潑點綴，創造獨有的穿搭亮點！

▲可以向IU學習清新率性的風格，米白POLO上衣配白色長褲，腳踩棕色鞋款，讓整套日常Look簡約中更有層次。

不管是甜酷、街頭或極簡，NB 471都能完美駕馭。輕薄中底讓腳感輕盈不累腳，透氣網布和柔軟鞋舌則在悶熱天氣裡依舊保持舒適，不只外型好看，還能輕鬆應付一整天多場景的切換。從清晨的街角咖啡館，午後的隨性漫遊，再走進夜色裡的微醺聚會，471都能跟上你的步伐。期間限定還附上一組限量「同色系雙鞋帶」，可以隨心替換或交錯綁法。讓今天的你甜美，明天的你又酷又颯。數量可不是無限，晚一步，可能就要等下一波才有機會入手！

▲期間限定附贈限量「同色系雙鞋帶」一組，可以隨心替換或交錯綁法。

延續夏日鞋履的話題焦點，NB 2010則將目光鎖定在另一端，為追求機能與質感並行的潮流人士，提供全能的穿搭解答。

▲孔劉穿上2010，展現寫意自在風格。



NB 2010機能×質感一次到位 楊祐寧示範酷暑City風穿搭

看到2010的第一眼，就會感受到這些鞋隱藏著美製9系列的影子，NB熟悉的經典復古輪廓卻不落俗套。鞋面麂皮與網布的拼接出豐富的層次感，讓整體視覺不只保有「復古」，還多了點機能風味的俐落感；腳下則搭載與熱賣鞋款1906R、2002R同款，保有穩定支撐力的ABZORB中底，帶來軟Q回彈的舒適腳感，長時間行走也不怕疲累。





私服穿搭一向超有型的質感男星楊祐寧，用兩套造型親自示範NB 2010的百搭魅力！楊祐寧穿著直條紋白襯衫與卡其西裝褲，腳踩灰白黑配色的 2010，舉手投足間散發低調而穩重的熟男氣場，像是在城市中優雅穿梭的故事主角。而換上白 T 與牛仔短褲，腰間隨性系著一件淺藍色襯衫，再搭配以粉橘為底、與淺藍N字Logo的2010，整體造型散發隨性率真的大男孩夏日活力，彷彿下一刻就能踏上不設限的夏日冒險。對楊祐寧來說，NB 2010 不只是外型百搭的鞋，更是一種生活態度，無論是街頭探索、通勤日常或是輕旅行，都能輕鬆撐起穿搭，展現「簡約但不無聊、低調卻超有型」的日常態度。

▲New Balance 2010，不只外型細節滿載，更穿出步步有感的舒適腳感。這雙鞋不僅擁有濃厚機能風格，更帶有濃濃「City Boy／City Girl」的低調時尚感。

不只男生能駕馭，IU也親自示範2010的魅力 !以寬版短褲搭配中性機能外套，輕鬆演繹率性又甜美的造型，讓女孩們照樣能輕鬆穿出帥氣俐落感。不論是City Boy、City Girl，NB 2010 都是 「愈看愈耐看」的實力派時尚選品。不想太浮誇，又希望穿得出眾有型？2010 就是你這個夏天最安心的質感搭檔！

▲IU也親自示範2010的魅力 !她以寬褲搭配中性機能外套，輕鬆演繹率性又帥氣的造型，證明這雙鞋對女孩同樣友好，照樣能穿出帥氣俐落感。

▲不想太浮誇，又希望穿得出眾有型？NB 2010 就是你這個夏天最安心的質感搭檔。

現在入手最剛好！夏季百搭鞋王一次收，穿搭升級就趁現在



無論是週末輕旅行、城市散步還是日常通勤，能夠多場景切換、好穿又有型的鞋，就是造型升級的關鍵。這個暑假，New Balance 甜酷亮眼的 471 與低調有型的 2010，不只在社群上霸榜，更有「國民天后」IU 李知恩、「人間 MIU MIU」張員瑛與「韓國四大公共財之一」孔劉、「國民老公」楊祐寧親自上腳示範，成為今年夏天的明星穿搭密碼。現在入手把明星同款、話題保證穿進日常。即日起，全台 New Balance 指定門市與官方網站同步販售中，數量有限，搶先一步，才能先穿先帥！

