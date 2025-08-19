快訊／12縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

中央氣象署針對12縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（19）日高雄、屏東、花蓮、台東地區及台南以北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨地區

桃園市、南投縣、花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、台中市、高雄市、新北市、台東縣、屏東縣、嘉義縣、苗栗縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署