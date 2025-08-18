為何是8歲童報案求救？他質疑「1制度」失靈：怎會3天沒動靜

▲「南三段」山難，2名登山老手身上衣物全濕，失溫不幸罹難，但獲救的8歲童，全身乾燥，未有失溫現象。（圖／CTWANT）

南投知名登山路線「可樂可樂安山」16日發生山難，造成2名經驗豐富的登山者不幸罹難。一名8歲男童在營地中以阿公的手機報案，最後獲救脫困，但其70歲陳姓阿公與63歲詹姓女山友仍命喪山中。對此，有山友質疑本案詭異之處在於報警的是小孩隊員，「留守人制度失靈是事故近因」。

該名山友在臉書社團「靠北登山大小事」發文表示，該名男童可能是台灣有史以來最年幼的山難當事人，而男童之所以能在危急時刻報警，顯示其平時登山教育訓練充足，但也反映出整體行程規劃、颱風風險評估與後勤聯繫出現重大疏漏。

山友指出，早在8月8日「楊柳」颱風生成後，各國氣象單位即預測其將直撲台灣，最晚13日可能登陸。路線所在的南三段距離颱風路徑僅約40公里，幾乎必定會受暴風圈籠罩，然而該隊伍仍持續前行，「8日至17日的南三段，位置離X軸不到40公里，也就是說不管颱風路徑偏北或南，出發當天就可以篤定會被暴風圈掃過。不用賭了，一定躲不過。只要對颱風動線及山路地理位置有清楚概念，事前就可以算出來，不需要事後諸葛」。

▲山友質疑，「楊柳」颱風登陸後的數天，留守人竟未能即時通報或啟動救援。（圖／翻攝自臉書社團「靠北登山大小事」）

文章進一步分析，山難往往是「錯誤疊加」的結果。依照當時行程，8月11日仍有機會於內嶺爾三岔路折返撤退，趕回林道工寮躲避風雨。但隊伍繼續挺進暴露於強風豪雨的高山草坡，帳篷無法抵禦惡劣天候，導致最終失溫，這與去年南二段3名山友罹難的原因如出一轍，「兩案的差異在於南二通訊受阻，三人與留守人斷聯，但本案詭異之處在於為什麼報警的是小孩隊員？」

山友也質疑「留守人制度」，依規定隊伍若遇到颱風天氣，留守人應即時掌握動態並通知撤退，「山難事故通常都是一連串錯誤疊加而來，這時可以看出留守人制度的重要性了。經過三天後，氣象資訊更新，已經能夠更確定颱風動線南移，不再是擦邊球了，這也意味著更危險，因為隊伍離眼牆更近，風雨越大，留守人得通知隊伍並要求撤退，等警察機關通知太晚了。」

但本案卻由8歲童在16日報案，代表在颱風登陸後的數天，留守人未能即時通報或啟動救援，疑似形同失靈，「留守人如果在颱風登陸後無法得知隊伍訊息，或者知道隊伍在颱風登陸前沒有撤退到安全的地方，都應該通報，怎麼會三天都沒動靜，難道根本沒有留守人？留守人制度失靈是事故近因。」

該名網友最後呼籲，登山教育除了強調體能與技術，更應教導「撤退的智慧」。許多人將「堅持到底」視為美德，卻忽略「適時放棄」才是避免憾事的關鍵，「先確保可以解決困難的問題，設定明確的停損點，堅持才有意義。懂得何時該『放棄』，比盲目『堅持』更重要。沒經過這些推敲和深思熟慮，只是持續堅持，就會掉入人生騙局。」山友認為，阿公的犧牲或許給孫子上了一堂殘酷的生死課，「這位阿公最後付出生命代價，告訴孫子登山教育裡的生死學，我不知道他懂不懂，那你學會了嗎？」

