大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部長王毅時隔三年赴印度訪問　為莫迪訪問中國鋪路

▲王毅（圖右）與印度國家安全印度國家安全顧問多瓦爾（圖左）。（圖／翻攝微博）

▲王毅（圖右）與印度國家安全顧問多瓦爾（圖左）。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅今（18）日啟程前往印度，這也是大陸外長時隔三年後再次赴印度訪問。王毅此行不僅被視為要替8月底印度總理莫迪訪問中國鋪路，同時，他也將以中印邊境問題特別代表的身份，參加中印邊界問題特別代表第24次會晤，回應印度國家安全顧問多瓦爾2024年12月訪華的外交來往。

《環球時報》報導，中國外交部發言人林劍14日在回應《彭博社》「如何看待美印關係面臨挑戰，中印關係顯現積極勢頭」有關問詢時表示，中國和印度都是發展中大國、全球南方重要成員，做相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，是雙方正確選擇。

印媒《印度斯坦時報》報導稱，王毅將在訪問期間與印度外長蘇傑生和國家安全顧問多瓦爾舉行會談。知情人士透露，在與多瓦爾的會談中，兩人預計將探討多項增加互信的措施，他們還將討論恢復邊境貿易以及雙方都能接受的邊界問題解決框架。

王毅與多瓦爾曾在2024年12月於北京舉行的中印邊界問題特別代表第23次會晤，雙方以領導人喀山會談重要共識為基礎，就中印邊界問題進行實質性討論並達成6點共識，雙方預計將討論進一步緩解緊張局勢並減少軍事人員部署。

此外，在面對美國對印度採取的高額「懲罰性」關稅政策，印度和中國也傳出正在磋商重啟已暫停逾五年的邊境貿易，討論經由邊境指定地點重啟貿易，由於其貿易額相對較少，旨在改善雙方邊境民眾生活及商品流通。

