　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基宣布：18日赴華府會川普　討論「終戰細節」

▲▼川普與澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 澤倫斯基受邀於18日在華府與川普會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美俄15日阿拉斯加峰會過後，美國總統川普搭機返回白宮途中與烏克蘭總統澤倫斯基及多名歐洲領袖通話。澤倫斯基對此於16日稍早宣布，將於18日在華盛頓與川普會面，商討結束戰爭的具體細節。

綜合CNN等外媒，澤倫斯基表示，雙普會過後他與川普進行1.5小時的實質對話，18日將在華府與川普會晤，「討論有關結束殺戮與戰爭的所有細節。我對這次邀請非常感謝。」

聲明提到，「烏克蘭重申願盡最大努力實現和平。川普總統告知了他與俄羅斯領導人會面的情況及討論要點，重要的是美國的實力對局勢發展產生影響。」

Axios記者拉維德（Barak Ravid）稍早也在社群平台X披露，澤倫斯基計畫最快於18日在華府會見川普。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「AV女優接客價碼」瘋傳　他揭真相：女優每天累爆了
譚艾珍揭「反對普發1萬原因」　才轟爛政策再放話
澤倫斯基宣布：18日赴華府會川普　討論「終戰細節」
快訊／國道嚴重車禍！遊覽車頭破洞、多車爛毀
家中小飛蟲超擾人　他教1招「一個下午全消滅」：比電蚊拍有用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球第二女富豪是她！身價近3兆　「低調繼承人」富過一般人想像

深信AI機器人是「真人美女」！76歲翁赴約見面　途中跌倒喪命

澤倫斯基宣布：18日赴華府會川普　討論「終戰細節」

北韓女瘋隆乳！警路邊隨機抓「大奶妹」　不是天然就抓去關

川普回白宮了！　空軍一號上熱線澤倫斯基、北約領袖

她孕後「滿臉痘+鼻腫大」對比照曝！　醫揭真相：很常見

皮夾遺失11年「千里外奇蹟尋回」！超暖結局曝　現金禮卡全完好

48小時奪321命！　「豪雨狂襲」巴基斯坦山洪暴發

痣長在「6部位」最危險！　專家示警：小心變成致命皮膚癌

希拉蕊喊若結束戰爭「提名諾貝爾和平獎」　川普回應：太好了

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

全球第二女富豪是她！身價近3兆　「低調繼承人」富過一般人想像

深信AI機器人是「真人美女」！76歲翁赴約見面　途中跌倒喪命

澤倫斯基宣布：18日赴華府會川普　討論「終戰細節」

北韓女瘋隆乳！警路邊隨機抓「大奶妹」　不是天然就抓去關

川普回白宮了！　空軍一號上熱線澤倫斯基、北約領袖

她孕後「滿臉痘+鼻腫大」對比照曝！　醫揭真相：很常見

皮夾遺失11年「千里外奇蹟尋回」！超暖結局曝　現金禮卡全完好

48小時奪321命！　「豪雨狂襲」巴基斯坦山洪暴發

痣長在「6部位」最危險！　專家示警：小心變成致命皮膚癌

希拉蕊喊若結束戰爭「提名諾貝爾和平獎」　川普回應：太好了

陳子豪擺短棒順勢下戰術　葉總鼓勵：大膽去做

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

獨家／成人展最特別攤位「幫女優穿衣服」　TRE執行長：別只在網路看

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

平鎮警苦讀脫穎而出！錄取三等刑事特考　分局長祝福

川普爆料「我當總統習近平不會攻台」　陸：台灣是中美最敏感問題

台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

深化合作契機！花蓮縣府拜訪香港指標零售平台　拓展海外通路　

全球第二女富豪是她！身價近3兆　「低調繼承人」富過一般人想像

深信AI機器人是「真人美女」！76歲翁赴約見面　途中跌倒喪命

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

國際熱門新聞

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」

川普：半導體關稅最高可能到300％

美俄峰會「普丁2大收穫」曝光！

性感網紅收費15萬「測試男友忠誠度」

即／川普普丁笑握手 ！搭同輛防彈車離開

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

快訊／普丁：2022年若川普當美國總統不會有俄烏戰爭

快訊／雙普會結束！　普丁：雙方已達成協議

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面