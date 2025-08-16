澤倫斯基宣布：18日赴華府會川普　討論「終戰細節」

▲ 澤倫斯基受邀於18日在華府與川普會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美俄15日阿拉斯加峰會過後，美國總統川普搭機返回白宮途中與烏克蘭總統澤倫斯基及多名歐洲領袖通話。澤倫斯基對此於16日稍早宣布，將於18日在華盛頓與川普會面，商討結束戰爭的具體細節。

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

綜合CNN等外媒，澤倫斯基表示，雙普會過後他與川普進行1.5小時的實質對話，18日將在華府與川普會晤，「討論有關結束殺戮與戰爭的所有細節。我對這次邀請非常感謝。」

聲明提到，「烏克蘭重申願盡最大努力實現和平。川普總統告知了他與俄羅斯領導人會面的情況及討論要點，重要的是美國的實力對局勢發展產生影響。」

Axios記者拉維德（Barak Ravid）稍早也在社群平台X披露，澤倫斯基計畫最快於18日在華府會見川普。