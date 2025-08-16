　
社會 社會焦點 保障人權

妻為籌錢返鄉「結婚」　遭正牌夫告討百萬！賺20萬全賠光

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人夫控訴，外籍妻子小美（化名）在婚姻關係存續期間，以工作、探親等名義，返鄉和A男公開舉辦結婚儀式，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美堅稱和A男只是為錢假結婚，但法官日前審理之後，仍判她應賠償人夫20萬元較為適當。

▲▼ 結婚,婚禮,宴客,新娘,婚紗,白紗,禮服。（圖／CFP）

▲小美返回家鄉和A男結婚，結果被丈夫抓包，夫妻倆因而鬧上法院。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小美明知自己是有配偶之人，仍在婚姻關係存續期間，先設法讓親友誤認兩人已經離婚，再假借工作、探親等名義，於去年7月間返鄉和A男公開舉行結婚儀式，甚至設宴款待親友、展示婚紗照，在眾多親友的見證下完成婚禮，事後也沒有避嫌，與A男持續對外維持「事實上夫妻關係」；他質疑小美的行為涉及重婚，並且對他的配偶權造成侵害，憤而決定提告求償100萬元。

小美則辯稱，當時因為家人生病需要支付龐大的醫療費用，向丈夫借錢卻一直被催促還款，只能先向友人借錢還給丈夫，加上受到環境因素影響，她無法向銀行辦理貸款，迫不得已才會與A男假結婚，目的是為了收取酬金20萬元，但她和A男並沒有辦理結婚登記，也沒有發生過任何踰矩行為。

關於小美是否涉及重婚的部分，法官認為，依照女方家鄉的法律規定，婚姻必須經過國家機關登記，才會產生法律效力，雖然丈夫質疑小美重婚，卻無法拿出小美與A男有辦理結婚登記的證明，所以這部分不採信丈夫的說詞。

至於小美的行為是否構成侵權行為，法官表示，小美在家鄉與A男舉行結婚儀式、設宴款待親友，的確會讓賓客誤以為她和丈夫已經離婚，才會與A男結婚，確實侵害到丈夫的配偶身分法益且情節重大，最終裁定小美應賠償丈夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。

08/14 全台詐欺最新數據

