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中國女假結婚來台工作被識破　「同居培養感情」天真老公慘了

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲中國女企圖假結婚來台遭識破，假老公和介紹人遭判刑。（示意圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名中國籍游姓女子因長期失業，在台灣王姓女子協助下，透過與台籍翁姓男子假結婚方式，想來台工作謀生，不料在移民署面談時遭揭穿，導致無法入境，而翁男與王女還被依違反兩岸人民關係條例送辦，法院審理後，兩人都被判刑6月，得易科罰金，王女還獲緩刑2年。

判決指出，王女曾與一名中國籍男子結婚，離婚後仍與對方家人保持聯繫，她在與前小姑游女談話時得知，中國經濟近年陷入低迷，導致失業人口激增，游女也是其中之一，王女遂提出「假結婚」來台工作的建議，游女聽後深感可行，兩人便開始策劃整個計畫。

王女隨後找上經常光顧其商店的翁姓熟客，邀請他前往中國與游女辦理婚姻登記，並承諾費用全由女方負擔，翁男雖然知道是假結婚，但心想兩人日後朝夕相處或許能發展真感情，於是同意合作。

2023年10月，翁男經由金門搭乘小三通航線前往福建，並與游女在福州民政局登記結婚。返回台灣後，翁男向移民署申請讓游女依親來台，卻在面談過程中被察覺破綻，假結婚計畫曝光。

案件經調查後翁男和王女被移送法辦，法院審理時兩人皆坦承犯行，法官考量游女最終未能入境，對法益侵害有限，且無證據顯示兩名被告從中獲利，最終判翁男違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》未遂罪，處6月徒刑，可易科罰金，併科罰金新台幣1萬元；王女樣被判判6月，但獲緩刑2年，須向公庫支付8萬元並接受三場法治教育課程。

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