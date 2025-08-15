海巡北部分署推廉能法治宣導　結合微電影、法律諮詢深化成效

▲海巡廉能教育出新招，微電影、法律諮詢強化成效。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

為強化同仁法紀意識、財務規劃能力及風險辨識力，海巡署北部分署今（15日）下午於艦隊分署第七（蘇澳）海巡隊會議室舉辦「清淨藍海‧廉能海巡」法治教育宣導活動，特邀茗森法律事務所許育誠律師擔任講師，深入解析「海巡署常見違法案例、財務風險案例、國安洩密、常見詐騙手法及消費者債務清理條例簡介」等五大主題，並提供現場法律諮詢服務，共有82位同仁參與。

為提升宣導效果，課程結束後播放由海洋委員會與海巡署製作的卡通宣導短片《神鬼當鋪－公務機密篇》，以及與世新大學跨域合作拍攝的微電影《不悔》，以生動活潑的形式深化保密防諜觀念，並鼓勵同仁勇於檢舉洩密不法行為。活動最後，針對今年7月22日正式施行的《公益揭弊者保護法》進行重點說明，為整場活動劃下圓滿句點。

北部分署表示，近年不法分子常以金錢、詐術或美色誘惑人員，企圖蒐集機關內部機敏資料；亦有同仁因不熟悉法令或防詐觀念不足，而誤觸法網或遭詐騙。為防範此類風險，北部分署將持續推動法治教育、案例分享與法律諮詢服務，協助同仁及時解決債務與法律問題，營造廉潔、友善的職場環境，並持續維護機關廉能形象。