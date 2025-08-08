　
社會 社會焦點 保障人權

醋男想修理情敵！機車避震器裝遙控炸彈　慘被法官重判15年

▲▼安全帽,機車,騎士,騎車。（圖／取自Pixabay）

▲高雄醋男在情敵機車上偷裝遙控炸彈遭重判。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄62歲胡姓男子因黃姓女友移情別戀，懷疑情敵鄭姓男子介入感情，竟親手打造「遙控爆裂物」要給對方「記憶深刻」，去年10月底，他趁深夜將炸彈藏在鄭男機車後輪避震器處，打算遙控引爆。幸好隔天鄰居眼尖，發現有可疑人士半夜在機車旁鬼祟徘徊，鄭男檢查發現後立刻報警，法院審理後，依《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可製造爆裂物罪，重判胡男15年2月、罰金10萬元，另判賠鄭男10萬元精神慰撫金。

判決指出，胡男在自家美容店內，把火藥、汽油裝進兩個玻璃瓶，再串上定時器、微動開關、遙控接收器等零件，設計成收到訊號後電熱絲加熱、引爆火藥與汽油的殺傷性炸彈。製作完成後，他凌晨摸黑行動，拆掉避震器，把炸彈用膠帶固定，完美藏在鄭男的機車內肉眼難察的地方。

鄭男隔天中午取車時，被鄰居提醒「昨晚有人摸你車」，檢查才看到避震器處竟黏著炸彈，當場冷汗直流，急報警處理。刑事局防爆專家鑑定，炸彈足以致命。

一審法官痛斥胡男行徑惡劣，依《槍砲彈藥刀械管制條例》未經許可製造爆裂物罪，重判15年2月、罰金10萬元，並判賠鄭男10萬元精神慰撫金，胡男不服上訴，二審遭駁回，仍維持原判決，全案仍可上訴。

此外，鄭男另提民事求償500萬元，胡男在審理時仍嘴硬辯稱「炸彈沒殺傷力，只想嚇人」，但法官不採信，直指其行為已造成受害人極大恐懼與精神痛苦，因此判賠10萬元，也可上訴。

08/07 全台詐欺最新數據

539 2 6266 損失金額(元)

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

