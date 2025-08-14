律師聲請柯文哲戒護到台大健檢　諷確認身體「承受得起續押」

▲辯護律師聲請准許在押的柯文哲戒護健檢，暗諷希確認健康無虞、「能承受得起鈞院繼續羈押」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯京華城案，至今在押已快1年，辯護律師團今（14日）於台北地院審理時，表示已遞狀聲請准許柯戒護到台大醫院做健檢，希望確認柯健康無虞，律師暗諷「要羈押沒關係，只要確認柯文哲身體，能承受得起鈞院繼續羈押」，合議庭未當庭裁定准駁。

柯文哲去年（2024年）9月5日起，於台北地檢署偵辦京華城等案開始羈押，去年12月26日起訴移審北院，短暫交保6天，因高院採納檢方抗告意見、2度發回更裁，北院合議庭於今年1月2日改裁定柯羈押禁見，柯至今已在台北看守所待滿338天、逾11個月。

在押期間，柯文哲於今年4月2日戒護到衛生福利部台北醫院，開刀取出引發劇痛的尿路結石，僅住院1晚，隔天就押返北所。

柯的律師鄭深元今在開庭結束前，向合議庭表示上周五（8日）遞狀聲請准許柯戒護外出健檢，鄭說台北看守所規定對收容人的健康評估，每年至少辦理1次，柯羈押至今快滿1年，符合健檢條件，若合議庭准許，希一併同意柯維持先前習慣，到台大醫院確認健康無虞，「能承受得起鈞院羈押」。

審判長表示已收到聲請狀，仍在確認戒護健檢該向法院或北所提出，鄭深元說，已同步向北所申請，北所勢必會函詢北院合議庭意見，鄭強調「要羈押沒關係，只要確認柯文哲身體，能承受得起鈞院繼續羈押」，話裡的暗諷意味，根本藏不住。