楊柳颱風警報！　嘉義阿里山國家森林遊樂區提前休園

▲因應楊柳颱風來襲，阿里山國家森林遊樂區自8月12日17時預警性休園 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據交通部中央氣象署最新預報，楊柳颱風預計將於8月13日自東臺灣登陸。為確保遊客安全，林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山國家森林遊樂區將自8月12日（星期二）17時起預警性休園，所轄觸口自然教育中心及自然步道亦同步暫停開放。另提醒民眾，眠月線與鰲鼓濕地森林園區目前均未開放。

▲林業保育署嘉義分署提醒民眾，颱風期間請避免前往山區，隨時注意天氣及路況消息，以確保安全 。（圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

嘉義分署表示，研判楊柳颱風將於13日對臺灣影響最為明顯，因此自12日17時起預警性休園，以維護遊客安全。此外，若嘉義縣及臺南市政府發布停止上班及上課，或場域位於陸上颱風警報警戒區域範圍，嘉義分署所轄育樂場域立即休園。園區及步道重新開放時間將依氣象預測、颱風警報解除時間點、災害勘查與環境整備情形，滾動式調整並公告，最新訊息將同步更新於。

嘉義分署呼籲，颱風期間山區天候變化劇烈，民眾應避免前往山區及進行登山活動，請持續關注最新氣象資訊、嘉義縣及臺南市政府公告與「台灣山林悠遊網」最新開園及休園訊息，以維護自身安全