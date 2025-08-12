　
政治焦點

批鄭麗君談關稅猛跳針　藍轟賴政府：黑箱治國

▲▼國民黨團 召開 對等關稅密室談判 強迫全民買單 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「對等關稅密室談判 強迫全民買單」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院副院長鄭麗君11日針對美國關稅召開記者會。國民黨團今（12日）指出，行政院整場記者會只有一個重點，就是鄭麗君不斷重複「會跟美國繼續爭取不要疊加對等關稅」，雙方到底談了什麼？對美承諾什麼？對美投資金額多少？要開放哪些市場？或是有哪些市場會退讓？那些商品關稅會降低？顯然都沒有任何資料，除了黑箱，還是黑箱，賴政府是「黑箱治國」嗎？

書記長王鴻薇表示，鄭麗君召開的記者會內容，依然沒有針對稅率疊加問題，提出具體有效的解決方案，一直不斷跳針說「會跟美國繼續爭取不要疊加對等關稅」。賴政府到現在才告訴國人，會爭取不要疊加關稅，但從今年四月到現在，到底有在爭取嗎？是不是因為賴清德總統民調出現雪崩，才趕快出來召開記者會應付人民？對於我國對美關稅是否不必疊加，仍然沒有具體答案。

王鴻薇指出，這4個多月鄭麗君副院長到底談了什麼？對美承諾什麼？對美投資金額多少？要開放那些市場？或是美國輸入台灣產品關稅，有哪些市場會退讓？那些關稅會降低？都沒有任何具體資料，除了黑箱，還是黑箱，無法解決國人對美關稅談判「大關稅、大失敗」的疑慮。

無論是日韓、歐盟早就對其人民公開說明對美投資金額、開放那些市場，就連東南亞國家包括泰國、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞等，都對人民揭露對美投資承諾內容，只有台灣什麼都不能說？人民什麼都不知道？

王鴻薇進一步指出，賴政府提出對美關稅會造成台灣勞工有4.2萬人受影響，但根據勞動部統計，今年四月中到八月一日，無薪假實施家數從四月的110家，到八月的190家；人數從四月的1,682人，到八月的3,441人，所有數字都呈現倍數成長，未來還會繼續增加。王鴻薇呼籲行政院，盡速將立法院通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》的特別預算，送到立法院通過，才能付諸實施。

首席副書記長羅智強表示，民進黨政府面對「大關稅、大失敗」的局面，只剩下「官僚語言、不知所云」。看到國內各項產業除了20%關稅衝擊外，還有疊加稅率，鄭麗君副院長召開的記者會，從頭到尾的重點只有一句話：「繼續努力不要讓關稅疊加。」羅智強拜託賴總統和經貿談判代表們皮繃緊點，根據媒體昨日民調顯示，賴清德總統民調跌破3成，來到28%，這是人民對賴總統處理天災、對美關稅、撕裂鬥爭的不滿意，不知道賴清德總統聽到了沒有？

羅智強認為，所謂的暫時性關稅中的「暫時」，就是認知作戰，所有經貿談判都是延續性，新的談判結果會覆蓋舊的談判結果；嚴格來說，根本沒有所謂的「暫時性」。任何經貿談判的結果，就會立刻實施，立刻對產業造成衝擊，這是「確定的」衝擊，而沒有暫時性；這是經貿談判的SOP和原則。

羅智強指出，民進黨政府用「暫時性」關稅，迴避卓榮泰院長向立法院報告關稅衝擊的責任，這就是推諉。羅智強在問民進黨政府，這個暫時性關稅是要維持多久？半年？一年？還是三年？鄭麗君還要努力多久可以取消疊加關稅？拿什麼條件去換？如果繼續黑箱，賴清德總統民調還會繼續下探。

副書記長林沛祥表示，面對國際談判，通常都會以國內壓力，作為與他國談判手段，這次對美關稅談判，無論是日本、韓國、新加坡等國，第一時間國家領導人選擇對人民誠實，凝聚全民共識，做為對他國談判的後盾。

林沛祥指出，民進黨政府有六個小黑箱，組成一個大黑箱，無法讓全民凝聚共識，讓人民無法相信政府；也因為民進黨政府無法取得人民的信任，才會讓美國予取予求。這六個黑箱是，一、進入美國的產品要收更高關稅，也就是疊加關稅並未誠實告知國人。二、面對232條款，哪些半導體豁免，哪些又要課徵100%關稅？到現在產業還不知道。三、若要對美貿易關稅要往下降，美國那些產品輸台要零關稅？四、美國要求各國對美直接投資(Foreign Direct Investment，簡稱FDI)，我們是要用主權基金？還是買50年0利息的美債？五、美國要求我軍購得達GDP3%，但我們要買哪些武器？美國賣武器是否適合我建軍備戰？六、面對喜怒無常的川普總統，現在還是台美關係史上最好的時刻嗎？如果是，為何賴總統被拒絕過境美國主要城市？

林沛祥表示，以上六個黑箱都是國人必須知道的事情，但納稅的國人什麼都不知道，這是人民應該要知道的權益，不能讓民進黨為了保住政權，用所謂的「保密協議」而犧牲掉。人民有權要求民進黨政府公開透明，拒絕黑箱。
 

