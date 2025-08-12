精品董事長亂搞「5娃3個媽」　正宮剛收留小三兒子...他又偷生

▲精品圈董座婚內連劈2次，小三懷孕生女，正宮怒討200萬勝訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

精品代理圈一名手握多個歐洲時尚與餐飲品牌代理權的董事長，婚內兩度外遇，兩名小三都為他生下小孩。第一次出軌時，正宮心軟原諒，甚至讓第三者住進家中顧孩子；未料他再與公司女同事偷情懷孕生女，隔年厚顏認領，還頻帶小四、私生女公開露面，讓她飽受羞辱與流言，正宮怒告老公和小四，士林地院判兩人須連帶賠償200萬元精神慰撫金。

俗話說：「甘願挑蔥賣菜，毋願甲人公家翁婿」（寧願辛苦過日子，也不願與別人共用同一個丈夫）。正宮含淚控訴，她與丈夫2014年結婚，育有3名子女。丈夫第一次外遇時，她忍痛原諒，沒想到丈夫再犯，還讓她在外人面前一次次承受羞辱與流言，「終日以淚洗面」，因此提告。

小四挨告後，承認與董事長發生性行為並懷孕，卻辯稱通姦罪已除罪化，配偶權不該再成為賠償理由，還指正宮早知並未反對，甚至幫忙安排月嫂、外傭事宜，等同默許；並主張已逾2年時效、金額過高。

士林地院審理後認為，雖通姦罪除罪化，但婚姻仍要求性忠誠，明知對方已婚仍發生性行為，屬「背於善良風俗」的侵權行為。

然而，小四明知男方已婚且有3名子女，仍懷孕生女，並在各種場合與男方公開同框，對正宮婚姻生活造成嚴重干擾與精神痛苦，情節重大。所謂「宥恕」與「時效已過」的抗辯均無證據支持，故判小四與董事長連帶賠償200萬元及利息。